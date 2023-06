Świat tenisa ma ogromny problem. Wszystko przez Sabalenkę. Otworzyła "puszkę Pandory"

Podczas trwającego Roland Garros już dwukrotnie były odwoływane konferencje prasowe z udziałem Aryny Sabalenki. "Traktują Sabalenkę w sposób wyjątkowy. W przypadku jej drugiej odwołanej konferencji nie podano nawet przyczyn tej decyzji. Wszystko owiane jest tajemnicą, Francuzi wybrali milczenie jako taktykę na przeczekanie. Po ćwierćfinale trudno spodziewać się zmiany, skoro rywalką Sabalenki będzie Ukrainka Elina Switolina" - relacjonował z Paryża Dominik Senkowski ze Sport.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek w ćwierćfinale Roland Garros. Jej kolejna rywalka chce przełamać fatalną serię

Awans o 1270 miejsc w rankingu WTA w dwa miesiące. Ekspresowy powrót tenisowej mamy

Aryna Sabalenka jest traktowana podczas Roland Garros lepiej, niż Naomi Osaka przed dwoma laty

Zdaniem Sebastiana Dahlmana z portalu Tennis Infinity decyzja o odwoływaniu konferencji Sabalenki może otworzyć puszkę Pandory w tenisowym świecie. W kontrze do tego przywołuje przykład Naomi Osaki, o której pisał także Dominik Senkowski w przytoczonym wyżej tekście. Japońska tenisistka odmówiła rozmów z mediami z powodu problemów psychicznych i została za to ukarana karą finansową. W przypadku Sabalenki do niczego takiego nie doszło.

Zdaniem Dahlmana przypadek Sabalenki może sprawić, że do tego typu sytuacji będzie częściej dochodziło przy okazji kolejnych turniejów. "Wielu tenisistów okazywało empatię Osace dwa lata temu, ale większość z nich podkreślała, że media są częścią ich pracy" - czytamy.

"Decyzja organizatorów Roland Garros może sprawić, że ta część może stać się teraz opcjonalna. Co powstrzyma w przyszłości graczy przed odmówieniem udziału w konferencji prasowej z powodu problemów psychicznych? Jeśli pozwalasz na to jednemu graczowi, musisz pozwolić na to wszystkim, w przeciwnym razie jest to faworyzowanie" - uważa Dahlman, który określa to "otwarciem puszki Pandory".

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Jak jej nie kochać? Oto co zrobiła Świątek po kreczu Curenko. Po prostu klasa

Zdaniem dziennikarza może sprawić, że w przyszłości tenisistki i tenisiści będą wybierać przedstawicieli mediów, których chcą zobaczyć na konferencji prasowej, co sprawi, że będą to niezadające trudnych pytań osoby, które będzie można sprowadzić do agentów od PR-u.

A kolejna okazja na konferencję prasową, bądź jej odwołanie z udziałem Aryny Sabalenki już we wtorek. Tego dnia Białorusinka zmierzy się z Eliną Switoliną w ćwierćfinale tegorocznego Roland Garros. Początek spotkania około 12:30.