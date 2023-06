Rywalka Igi Świątek broni Sabalenki. "Uznała, że ma dość. Miała do tego prawo"

Po meczu Aryny Sabalenki ze Sloane Stephens (7:6, 6:4) w czwartej rundzie Rolanda Garrosa nie odbyła się konferencja prasowa białoruskiej zawodniczki. To sytuacja identyczna jak po trzeciej rundzie, kiedy Sabalenka nie spotkała się z dziennikarzami po meczu z Kamillą Rachimową (6:2, 6:2).

- Nie czułam się bezpieczna - tak swoją decyzję o odwoływaniu konferencji prasowych wyjaśniała Sabalenka, która po spotkaniach pierwszej i drugiej rundy musiała się mierzyć z pytaniami ukraińskiej dziennikarki. Pytaniami, które oczywiście dotyczyły wojny w Ukrainie.

Sabalenka, która jawnie wspiera reżim Alaksandra Łukaszenki, nie była przypadkową adresatką pytań. Białorusinka unikała jednak odpowiedzi jak ognia, a w końcu zdecydowała się na odwołanie konferencji prasowych. W tej decyzji wspierali ją nie tylko francuscy organizatorzy turnieju, ale też Jessica Pegula.

Pegula broni Sabalenki

Trzecia zawodniczka światowego rankingu wyraziła zrozumienie dla Sabalenki w tekście, który pojawił się na portalu BBC. "Aryna została zasypana pytaniami o wojnę w Ukrainie i białoruskie poparcie dla Rosji. Najwyraźniej uznała, że ma dość i miała do tego prawo. Dziennikarze mają prawo do zadawania pytań, ale zawodnik ma prawo na nie nie odpowiadać" - napisała Pegula.

"Zresztą Aryna znalazła sposób na komunikowanie się z mediami. Jej sztab przesyła jej wypowiedzi do tenisowego związku, który potem rozsyła je do dziennikarzy" - dodała.

"Dwa lata temu miała miejsce podobna sytuacja z Naomi Osaką, która nie chciała rozmawiać z mediami, by chronić swoje zdrowie psychiczne. Wydaje mi się, że organizatorzy turnieju są bardziej empatyczni dla zawodników w tej kwestii. Zachowanie Naomi dało zawodniczkom do myślenia. Wiedzą, że mogą podejmować takie decyzje, kiedy uważają to za stosowne, a organizatorzy ich wesprą" - zakończyła Pegula.

Amerykanka dotarła w Paryżu do 3. rundy. W niej przegrała z Belgijką - Elise Mertens - 1:6, 3:6. Sabalenka we wtorek zagra w ćwierćfinale turnieju. Rywalką Białorusinki będzie Ukrainka - Elina Switolina.