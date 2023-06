Rywalka ostrzega Igę Świątek. "Czekałam na to. Muszę ją pokonać"

Coco Gauff nie miała większych szans z Igą Świątek w finale zeszłorocznego French Open. Dziś przyznaje, że od tamtego finału znacznie poprawiła swoją grę, ale zauważa, że Iga Świątek także poczyniła progres. Zdaje sobie sprawę, że już samo postawienie się Polce będzie dość trudnym zadaniem, ale wierzy w swoje możliwości.

Gauff pragnie rewanżu ze Świątek

Dotychczas Amerykanka i Polka grały ze sobą sześciokrotnie i każdy z tych pojedynków Świątek wygrała w dwóch setach. Ostatni raz zmierzyły się ze sobą w lutym w Dubaju.

Gauff, porównując się do Świątek, nie odnosi się do starcia sprzed nieco ponad trzech miesięcy. Dla niej lepszym odnośnikiem jest finał Rolanda Garrosa z 2022 r., który wyraźnie przegrała 1:6, 3:6. Liczy, że już teraz zrewanżuje się Polce za tamten finał. Uważa, że dla niej to będzie ogromny krok do przodu w karierze, jeśli pokona liderkę światowego rankingu.

- Od tego czasu czekałam, by z nią zagrać. Zwłaszcza w tym turnieju. Wiedziałam, że tak się stanie, bo ja gram dobrze i ona też. Mam taką mentalność, że skoro chcę być najlepsza na świecie, to muszą pokonać najlepszą. Poza tym, by się rozwijać, trzeba mierzyć się z numerem jeden. Gdy widzę, że czegoś mi brakuje do danego poziomu, to wiem, że muszę się poprawić - przyznała 19-letnia tenisistka na konferencji prasowej.

Gauff wygrała w całej karierze trzy turnieje WTA - w Linzu w 2019 r., w Parmie w 2021 r. i w Auckland w tym roku. Zeszłoroczny finał Rolanga Garrosa to jej najlepszy wynik w turniejach Wielkiego Szlema. Chciałaby powtórzyć przynajmniej część sukcesów Świątek, dlatego tym bardziej nie może się doczekać starcia z Polką.

- To byłoby tchórzostwo, gdybym nie chciała zmierzyć się z takim wzywaniem. Od ubiegłego roku mocno poprawiłam swoją grę, ale ona też. To będzie świetna walka dla nas i dla kibiców. Jestem pewna, że będzie to dla nich wielka przyjemność

Pojedynek Igi Świątek z Coco Gauff zaplanowano na środę. Amerykanka zajmuje szóste miejsce w rankingu WTA.