Mocne słowa przed meczem Ukrainki z Sabalenką. "Jakby grać z hitlerowcami"

We wtorek 6 czerwca Aryna Sabalenka zmierzy się z Eliną Switoliną o awans do półfinału Rolanda Garrosa. Mecz ten wzbudza spore emocje ze względu na pochodzenie obu tenisistek. A zdaniem Tomasza Wolfke takie starcie w ogóle nie powinno mieć miejsca. - To jest skandal, że Rosjanie i Białorusini grają w wielkiego tenisa - stwierdził wprost w rozmowie z WP SportoweFakty.

3 AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl