Już raz zadarła z reżimem Putina. Teraz jeszcze eskaluje "zagranicznym agentem"

Tenis jest jednym z nielicznych sportów, w którym rosyjscy zawodnicy mogą rywalizować z ukraińskimi. Do takiej konfrontacji doszło w czwartej rundzie Roland Garros, w której Daria Kasatkina (9. WTA) zmierzyła się z Eliną Switoliną (192. WTA). Niespodziewanie 6:4. 7:6 górą była niżej notowana Ukrainka, która wraca do gry po urodzeniu dziecka.

REKLAMA

Zobacz wideo Na czym polega fenomen Igi Świątek w Roland Garros

"Ikona lesbijek" w boksie Kasatkiny. W Rosji to "zagraniczny agent"

To był jednak wyjątkowy mecz z uwagi na postawę Kasatkiny poza kortem. Jest ona jedną z nielicznych reprezentantek Rosji, która publicznie potępiła Władimira Putina i jego agresję militarną wobec Ukrainy, za co Switolina podziękowała jej jeszcze przed niedzielnym pojedynkiem.

Messi czy Mbappe? Świątek wybrała. Aż się uśmiechnęła. "Sorry"

Dziewiąta rakieta świata w swoim sprzeciwie wobec reżimu poszła o kolejny krok dalej. Na jej ostatnim meczu w Paryżu w jej boksie pojawiła się Zemfira. To piosenkarka, która znalazła się na "czarnej liście" Władimira Putina. 46-letka publicznie potępiła politykę rosyjskiego prezydenta. To spowodowało, że władze uznały ją za "zagranicznego agenta". Zemfira w lutym zeszłego roku po agresji Rosji na Ukrainę, postanowiła opuścić kraj i zamieszkać we Francji.

Po takich wydarzeniach na "czarnej liście" pojawić się może również Daria Kasatkina, zwłaszcza że tenisistka oficjalnie zakomunikowała, że jest lesbijką i obecnie tworzy związek z inną kobietą. To, plus sprzeciwienie się wojnie, wystarczy, aby zostać potraktowanym za "szpiega". Groziło jej to już pod koniec zeszłego roku.

Niesamowity mecz na Roland Garros. Oto czarny koń turnieju. Niemal cztery godziny

26-latka nie ma za sobą zbyt dobrej pierwszej części sezonu. Czwarta runda w wielkoszlemowym Roland Garros to jej najlepszym wynik. Wcześniej w kwietniu doszła do półfinału w Charleston. Natomiast świetne tygodnie ma za sobą Elina Switolina, która obecnie jest 192. w rankingu WTA i w Paryżu gra dzięki zamrożonemu rankingowi z uwagi na urodzenie dziecka. Jest już w ćwierćfinale, w którym zmierzy się z Aryną Sabalenką (2. WTA). Przed Roland Garros wygrała turniej w Strasbourgu.