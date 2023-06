Sensacyjny gość na treningu Radwańskiej. Odwieczna rywalka. Obie zagrają w Roland Garros [WIDEO]

Kilka dni temu rozpoczęła się rywalizacja na kortach Rolanda Garrosa. Wśród pań obrończynią tytułu z ubiegłego roku jest Iga Świątek (1. WTA), która bardzo dobrze spisuje się w tegorocznej edycji turnieju. Nasze pozostałe reprezentantki odpadły już z rywalizacji, natomiast okazuje się, że podczas wydarzenia w Paryżu zobaczymy na korcie jeszcze jedną z Polek.

Agnieszka Radwańska zagra w turnieju RG Legends. Ostatnio trenowała z Caroline Wozniacki

Agnieszka Radwańska zakończyła karierę sportową w 2018 roku. Od tamtej pory co jakiś czas bierze udział w akcjach promujących tenisa i grach pokazowych. Podobnie będzie w stolicy Francji, gdzie weźmie udział w turnieju Roland Garros Legends. Aktualnie przygotowuje się do tego przedsięwzięcia.

Dziennikarz Jose Morgado poinformował w sobotę o niespodziewanym gościu na paryskim korcie. Półtoragodzinną sesję treningową z Radwańską przeprowadziła była liderka rankingu WTA Caroline Wozniacki.

Agnieszka Radwańska https://www.instagram.com/stories/aradwanska/3117786568897618237/

Polka zamieściła na Instagramie relację, podczas której widać, że obie zawodniczki nadal mają bardzo dobry kontakt.

Poza obiema zawodniczkami udział w turnieju RG Legends zgłosiły m.in. Kim Clijsters oraz Daniela Hantuchowa, natomiast w zawodach mężczyzn zobaczymy m.in. Johna McEnroe, Matsa Wilandera, czy Andrieja Miedwiediewa.

Dunka po raz ostatni miała okazję zaprezentować się publiczności w 2020 roku, podczas wielkoszlemowego Australian Open. Odpadła w nim jednak już w trzeciej rundzie, kiedy przegrała z Ons Jabeur (7. WTA) 5:7, 6:3, 5:7. Kilka miesięcy później zdradziła, że zmaga się z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Karierę zakończyła zaledwie w wieku 29 lat.

- W 2018 roku, gdy byłam u szczytu kariery, zdiagnozowano u mnie reumatoidalne zapalenie stawów. W styczniu tego samego roku wygrałam Australian Open i to miał być mój złoty czas. W czasie przed US Open odczuwałam jednak bóle stawów, ciągłe zmęczenie i inne niewyjaśnione dolegliwości. Przegrywałam mecze, które z łatwością powinnam wygrywać - powiedziała kilka lat temu w rozmowie z "Bild am Sonntag".