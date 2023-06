Djoković zmiażdżył pogromcę Hurkacza. Nie dał mu żadnych szans

W niedzielę rozpoczęła się rywalizacja w czwartej rundzie tegorocznego Rolanda Garrosa. Tenisistki i tenisistki walczą o awans do najlepszej ósemki turnieju. Jako jeden z pierwszych na korcie pojawił się wielki faworyt Novak Djoković (3. ATP), który zmierzył się z Peruwiańczykiem Varillasem (94. ATP).

Novak Djoković nie dał szans pogromcy Huberta Hurkacza. Koncert w pierwszych dwóch setach

Już przed startem meczu wiadomo było, że zdecydowanym faworytem starcie będzie Novak Djoković. Potwierdziło się to już w pierwszych kilku akcjach meczu. Po kilkunastu minutach były lider rankingu ATP prowadził z Varillasem już 4:0. W piątym gemie Djoković przegrał serwis i jego rywal zaczął gonić i wygrał kolejne dwa gemy z rzędu. Ostatecznie najlepszy tenisista świata nie wypuścił wygranej w secie i po 44 minutach było 6:3 dla Serba.

Druga partia miała podobny przebieg. Trzeci tenisista rankingu wygrał dwa pierwsze gemy i przeważał na korcie. Z minuty na minutę się rozpędzał i po nieco ponad dwudziestu minutach prowadził już różnicą czterech gemów (5:1)! Później pogromca Hurkacza zdołał obronić piłkę setową i ugrać jeszcze jednego gema. Ostatecznie po 32 minutach Serb wygrał 6:2 i był już tylko jeden set od awansu do ćwierćfinału.

Juan Pablo Varillas zaczął od wygranej, ale później Novak Djoković pokazał, kto rządzi

Ostatni set rozpoczął się od prowadzenia Varillasa, który wygrał pierwszego gema do 30. Było to jednak tylko chwilowe prowadzenie Peruwiańczyka. Kolejne gemy padały już łupem wyraźnie lepszego w tym starciu Djokovicia. Serb wygrał kolejne pięć gemów z rzędu. Kiedy na tablicy wyników było 5:1 i wydawało się, że przed zawodnikami ostatni gem, to Peruwiańczyk znów miał przebłysk dobrej gry i zmienił wynik na 5:2. Ostatecznie po godzinie i 57 minutach Djoković zakończył mecz i zameldował się w kolejnej rundzie Rolanda Garrosa.

Rywalem Novaka Djokovicia w ćwierćfinale będzie Karen Chaczanow (11. ATP). To spotkanie odbędzie się we wtorek 6 czerwca.

Novak Djoković - Juan Pablo Varillas 3:0 (6:3, 6:2, 6:2)