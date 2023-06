Fatalna informacja dla kibiców Igi Świątek. Organizator turnieju potwierdza

WTA długo wstrzymywało się z opublikowaniem kalendarza na drugą połowę tego roku. Dopiero w piątek pojawił się rozkład turniejów w miesiącach: sierpień - wrzesień - październik. Okazało się, że tym okresie brakuje turnieju w Ostrawie, który rozgrywany był ostatnio na początku października.

Nie będzie turnieju w Ostrawie

To zła wiadomość dla polskich kibiców, którzy w poprzednich sezonach szturmowali trybuny czeskiego turnieju. Do Ostrawy od nas blisko, a na dodatek turniej miał rangę WTA 500. To gwarantowało występ sporej liczby czołowych tenisistek świata.

Finał poprzedniej edycji czeskiej imprezy uznano za jedno z najlepszych spotkań w całym sezonie 2022. W decydującym spotkaniu Barbora Krejcikova okazała się minimalnie lepsza od Igi Świątek.

Tłumy kibiców wspierały naszą tenisistkę, która po zakończeniu pojedynku była bardzo wzruszona. - Ogromnie wam dziękuję. Niezależnie od tego, czy wygrywam, czy nie, spełniam moje marzenia, a wy razem ze mną – mówiła ze łzami w oczach, kierując słowa do polskich fanów. W tym sezonie takich obrazków z Ostrawy nie zobaczymy.

Wypadnięcie czeskiego turnieju z kalendarza rozgrywek WTA to konsekwencja powrotu kobiecego tenisa do Chin. Ostatni raz czołowe tenisistki występowały w chińskich imprezach w 2019 roku. Potem nadeszła pandemia, a następnie afera z Peng Shuai, która miała być napastowana przez byłego premiera Chin.

Chiny wracają

W zaktualizowanym kalendarzu WTA znalazło się aż siedem chińskich turniejów: Guangzhou, Ningbo, Pekin, Zhengzhou, Hongkong, Nanchang i Zhuhai. - Z tego, co wiem nie będzie już turnieju w Ostrawie, bo impreza rozgrywana była na licencji agencji marketingowej APG w miejsce jednego z chińskich turniejów (prawdopodobnie Zhengzhou - red.) - dowiedział się Sport.pl od jednej z osób zaangażowanych w organizację zawodów w Ostrawie.

Jak ustaliliśmy, Czesi będą starali się o licencję na 2024, ale w kalendarzu kobiecego tenisa jest tak ciasno, że może być trudno znaleźć termin na dodatkowe zawody. Po ich stronie stoi argument siły czeskiego tenisa. Do Roland Garros przystąpiło aż 14 tenisistek z tego kraju.

Polscy kibice mogą zobaczyć Igę Świątek i inne zawodniczki podczas imprezy WTA 250 w Warszawie na kortach Legii. Turniej odbędzie się w dniach 24-30 lipca. Blisko jest też do Berlina, gdzie na kortach trawiastych rozegrany zostanie turniej rangi WTA 500 (19-25 czerwca), być może z udziałem polskiej liderki rankingu.