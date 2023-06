Ukrainka Łesia Curenko (WTA 66) będzie rywalką Igi Świątek w IV rundzie Rolanda Garrosa. 34-letnia doświadczona tenisistka awansowała do najlepszej "16" w Paryżu po rozbiciu Kanadyjki Bianki Andreescu (WTA 42) 6:1, 6:1.

W poniedziałek Curenko będzie z pewnością walczyła, by zaprezentować się przeciwko Świątek lepiej niż trzy tygodnie temu w Rzymie, gdy Polka zwyciężyła gładko 6:2, 6:0. To nie będzie łatwe, bo Świątek w tegorocznym Roland Garros w trzech meczach straciła w sumie tylko osiem gemów, a cztery z sześciu rozegranych setów wygrała do zera.

Znamy termin meczu Świątek - Curenko. Tym razem nie na korcie centralnym

Poznaliśmy już przybliżony termin meczu Świątek - Curenko. Spotkanie to zostanie rozegrane w poniedziałek jako trzecie na korcie Suzanne Lenglen.

Rywalizacja na drugim co do ważności korcie w Paryżu rozpocznie się o godzinie 11:00 meczem Brazylijki Beatriz Haddad Mai (WTA 14) z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo (WTA 132). Tuż po nich w tym samym miejscu zmierzą się Duńczyk Holger Rune (ATP 6) i Argentyńczyk Francisco Cerundolo (ATP 23).

To oznacza, że jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, mecz Igi Świątek z Łesią Curenko rozpocznie się w okolicach godziny 15:00-16:00. Relacja na żywo na Sport.pl.

Warto zaznaczyć, że zwyciężczyni polsko-ukraińskiego starcia zagra w ćwierćfinale albo z Amerykanką Coco Gauff (WTA 6), albo ze Słowaczką Anną-Karoliną Schmiedlovą (WTA 100). W ten sposób może dojść do rewanżu za zeszłoroczny finał w Paryżu, gdy Iga Świątek pokonała Cori Gauff 6:1, 6:3.