Nowej rosyjskiej gwieździe groziła dyskwalifikacja. "To było naprawdę głupie"

Mirra Andriejewa (143. WTA) mimo zaledwie 16 lat świetnie spisywała się w ostatnich turniejach seniorskich. Dobrze szło jej również podczas Roland Garros, gdzie najpierw pokonała 6:2, 6:1 Alison Riske-Amritraj (85. WTA), a później wygrała 6:1, 6:2 z Diane Parry (79. WTA). W III rundzie trafiła na ubiegłoroczną finalistkę Coco Gauff (6. WTA).

Mirra Andriejewa przyznała się do błędu. "To było bardzo złe"

W pierwszym secie gra była bardzo wyrównana, ale to Andriejewa była bliżej wygranej. W tie-breaku miała już dwie piłki setowe, ale obu z nich nie wykorzystała. To sfrustrowało ją na tyle, że celowo posłała piłkę w trybuny i dostała ostrzeżenie. Choć ostatecznie udało jej się wygrać pierwszy set, to emocje nadal dawały o sobie znać, przez co rzuciła rakietą o ziemię. Dwie kolejne partie przegrała w stosunku 1:6 i odpadła z rywalizacji.

Na pomeczowej konferencji prasowej Rosjanka przyznała, że jej zachowanie było niestosowne. - Zaraz po tym (gdy to zrobiłam - red.), pomyślałam, że to był naprawdę głupi ruch, nie było takiej potrzeby. To nie było najlepsze, co mogłam zrobić. To było bardzo złe. Przeszło mi przez myśl, że mogę zostać zdyskwalifikowana, ale (sędzia - red.) dał mi tylko ostrzeżenie - powiedziała.

Coco Gauff skomentowała zachowanie Mirry Andriejewej. "Sama też tak robiłam"

O zachowanie 16-letniej tenisistki została zapytana również Gauff. Ta wykazała się wyrozumiałością. - Na pewno wyciągnie z tego wnioski. Tenis to frustrujący sport, całkowicie ją rozumiem. Sama też tak robiłam. Pamiętam, że dwa lub trzy lata temu zostałam tutaj ukarana grzywną w wysokości siedmiu tysięcy za złamanie rakiety w ćwierćfinale. Pomyślałam, że więcej nie zmarnuję takich pieniędzy. To była dla mnie więcej niż lekcja - wyjaśniła.

W IV rundzie Roland Garros Coco Gauff zagra z Anną Karoliną Schmiedlovą (100. WTA). Jeśli ją pokona, w ćwierćfinale zmierzy się albo z Igą Świątek (1. WTA), albo z Łesią Curenko (66. WTA).