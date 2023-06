Kamień milowy Igi Świątek. Wyprzedziła Agnieszkę Radwańską

Iga Świątek (1. WTA) idzie jak burza w tej edycji Rolanda Garrosa. Polka jest już w czwartej rundzie po tym, jak pokonała 6:0, 6:0 Chinkę Xinyu Wang (80. WTA). To był odpowiednio 13. i 14. "bajgiel" Igi w tym sezonie. W ostatniej dekadzie tylko cztery razy zdarzyło się, aby mecz pań w Roland Garros zakończył się zwycięstwem jednej z nich bez straty gema w obu setach. Jako ostatnia dokonała tego Caroline Wozniacki w 2017 roku, wygrywając w drugiej rundzie z Francoise Abandą.

24. zwycięstwo Świątek na paryskich kortach. Wyprzedziła Agnieszkę Radwańską

Zwycięstwo Igi Świątek nad Xinyu Wang było jej 24. wygraną w historii występów na kortach ziemnych podczas French Open. Liderka światowego rankingu zagrała po raz pierwszy w tym turnieju w 2019 roku, gdy doszła do czwartej rundy. Do tej pory dwukrotnie wygrywała turniej wielkoszlemowy w Paryżu (2020 i 2022), a w 2021 roku zakończyła zmagania na ćwierćfinale. Jej łączny bilans to 24-2. Dzięki wyeliminowaniu Chinki Świątek zdołała wyprzedzić Agnieszkę Radwańską w liczbie zwycięstw.

Była wiceliderka rankingu WTA rywalizowała na paryskich kortach przez jedenaście edycji - od 2007 do 2017 roku. Jej najlepszym wynikiem był ćwierćfinał z 2013 roku. Tam finalnie przegrała 4:6, 6:7 z Włoszką Sarą Errani. Starsza z sióstr Radwańskich aż czterokrotnie dochodziła do czwartej rundy. Jej ostatni występ na French Open miał miejsce w 2017 roku, gdy przegrała w trzeciej rundzie z Francuzką Alize Cornet (2:6, 1:6). Jej łączny bilans w tym turnieju wielkoszlemowym to 23-11.

Iga Świątek może zanotować kolejne zwycięstwo w czwartej rundzie French Open, gdzie zmierzy się z Ukrainką Łesią Curenko (66. WTA). Do tej pory zawodniczki mierzyły się ze sobą dwukrotnie i w obu przypadkach górą była Polka. Potencjalną rywalką Świątek w ćwierćfinale może być Amerykanka Coco Gauff (6. WTA), którą Polka pokonała w finale Rolanda Garrosa w 2022 roku.

