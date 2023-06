Znakomite zarobki Igi Świątek. Szok. 8,6 tys. za minutę na korcie

Iga Świątek (1. WTA) w III rundzie Roland Garros pokonała Xinyu Wang (80. WTA). "To był popisowy występ. Wang nie ugrała nawet gema (6:0, 6:0). W pewnym momencie minięta przy siatce aż usiadła na korcie" - tak zrelacjonował to spotkanie Dominik Senkowski, korespondent Sport.pl w Paryżu.

Iga Świątek błyskawicznie awansowała do IV rundy Roland Garros. Niewiarygodny zarobek

Tuż po zakończeniu spotkania Polka nie ukrywała, że bardzo cieszy się z awansu. - Jestem szczęśliwa, to nie jest łatwe wygrać i utrzymać koncentrację przez cały mecz. Jestem zadowolona z mojego występu. Pokazałam solidną grę - powiedziała.

Eksperci zachwyceni grą Świątek. "Ona jest żartem"

Przed spotkaniem z Weng Świątek miała zagwarantowaną nagrodę pieniężną w wysokości 142 tysięcy euro (638 tys. zł). Awans do IV rundy oznacza, że za występ w Paryżu zarobi co najmniej 240 tys. euro (1,078 mln zł). To oznacza, że w ciągu 51 minut spędzonych na korcie wzbogaciła się o 440 tys. zł. Daje to zarobek rzędu 8,6 tys. zł za minutę gry.

Wspomniane sumy to zaledwie przedsmak tego, co może zgarnąć raszynianka. Premia za awans do ćwierćfinału wynosi 400 tys. euro, a do półfinału 630 tys. euro. Występ w finale wyceniono na 1,15 mln euro, natomiast zwycięstwo w turnieju na 2,3 mln euro. Pula nagród w tegorocznym turnieju jest rekordowo wysoka i wynosi 49,6 mln euro.

16-latka wyrwała seta ubiegłorocznej finalistce Roland Garros, ale potem demolka

Iga Świątek zagra w IV rundzie Roland Garros. Kiedy odbędzie się mecz?

W IV rundzie Roland Garros Iga Świątek zmierzy się albo z Kanadyjką Biancą Andreescu (42. WTA), albo z Ukrainką Łesią Curenko (66. WTA). Mecz zostanie rozegrany w poniedziałek 5 czerwca, godzinę poznamy po opublikowaniu dokładnego planu gier.