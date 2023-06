Świątek o krok bliżej do obrony tytułu. Tak wygląda jej droga do finału Roland Garros [DRABINKA]

Iga Świątek pokonała 6:0, 6:0 Chinkę Xinyu Wang i w kapitalnym stylu awansowała do IV rundy Roland Garros. Polka jeszcze nie wie, z kim zagra na tym etapie, ale będzie to znacznie niżej notowana tenisistka. Jednak później poziom trudności może znacznie wzrosnąć. Tak wygląda drabinka Świątek do finału.

3 Fot. Jean-Francois Badias / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl