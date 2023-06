Tenisistki i tenisiści popisali się romantyzmem. Świątek znów zaskoczyła. Roześmiała się

Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Roland Garros. Polka zmierzy się w sobotę 3 czerwca z chińską tenisistką Xinyu Wang. Do tej pory polska tenisistka pokonała Amerykankę Claire Liu (6:4, 6:0) oraz Hiszpankę mołdawskiego pochodzenia Cristinę Bucsę (6:4, 6:0).

Tennis Channel opublikował krótkie wideo w swoich mediach społecznościowych. Telewizja zapytała uczestników Roland Garros o to, jakie znają najbardziej romantyczne zwroty w języku francuskim. Dominującą odpowiedzią było "Je T’aime", czyli "Kocham cię". Aryna Sabalenka zażartowała, że - Francuski brzmi romantycznie niezależnie od tego, co się w nim powie - ale ostatecznie również postawiła na "Je T’aime". Kreatywnej odpowiedzi udzieliła Maria Sakkari, która popisała się znajomością francuskiego i postawiła na pytanie - Vous voulez coucher avec moi? - które oznacza - "Czy chcesz ze mną spać?". Novak Djoković nawet zaśpiewał!

Iga Świątek była za to zaskoczona pytaniem i nie wiedziała, co powiedzieć. - Naprawdę nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Mogę mówić o croissantach i tego rodzaju rzeczach - odpowiedziała Polka i zaczęła się śmiać.

Razem z Polką śmiali się jej fani. Część z nich sugeruje, że Iga myśli o swojej "piekarni". O co chodzi? Kibice liczą wygrane przez Igę "bajgle", czyli sety zakończone wynikiem 6:0 oraz paluszki chlebowe, czyli te, w których zwyciężyła 6:1. W tegorocznym Roland Garros udało jej się tego dokonać dwukrotnie.

W sobotę 3 czerwca około godziny 16:00 Iga zagra kolejny mecz w Roland Garros. Polska tenisistka zmierzy się z Xinyu Wang. Dotychczas obie zawodniczki nie miały okazji grać przeciwko sobie, ale to Świątek będzie zdecydowaną faworytką tego spotkania. Chinka zajmuje dopiero 80 miejsce w rankingu WTA. Być może w tym meczu powiększy zasoby swojej piekarni o kolejne bajgle?

W przypadku awansu do kolejnej rundy Iga zagra ze zwyciężczynią meczu pomiędzy Biancą Vanessą Andreescu a Łesią Curenko. Zapraszamy do śledzenia dzisiejszego spotkania z Xinyu Wang w relacji na żywo na portalu Sport.pl oraz w naszej aplikacji.