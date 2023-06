Karygodne zachowanie Francuzów. Wściekli się na wyeliminowanie rodaka. Sceny [WIDEO]

Taylor Fritz (8. ATP) do drugiej rundy Rolanda Garrosa dostał się po wyeliminowaniu swojego rodaka, Michaela Mmoha (123. ATP) 6:2, 6:2, 6:1. Po nim czekał na Fritza reprezentant gospodarzy turnieju, Arthur Rinderknech (78. ATP). Mecz dostarczył silnych emocji. Nie tylko za sprawą gry obu tenisistów.

Trybuny zawrzały na Roland Garros. Taylor Fritz uciszał kibiców

Przez cały mecz 10 tysięcy Francuzów zebranych na trybunach starało się jak najbardziej wspierać swojego rodaka, między innymi poprzez prowokowanie i utrudnianie gry jego rywalowi. Taylor Fritz regularnie słyszał od publiczności buczenie i wysłuchiwał drwin na swój temat. Sędzia prosił, aby zachować ciszę i porządek, jednak francuski tłum nie przestawał.

W pewnym momencie zawodów kibice odśpiewali nawet francuski hymn, aby zrobić co w ich mocy, by Rinderknech wygrał z Amerykaninem. Na nic się to jednak zdało, gdyż ostatecznie to właśnie Fritz wygrał i awansował do następnej rundy.

Taylor pokonał Rinderknecha po emocjonującym meczu, który zakończył się wynikiem 2:6, 6:4, 6:3, 6:4 i tym samym awansował do trzeciej rundy. Jego reakcja po zakończonym spotkaniu najlepiej oddaje to, jak bardzo uciążliwi byli francuscy kibice. Amerykanin od razu po zwycięstwie ostentacyjnie zaczął pokazywać w stronę wściekłych kibiców gest uciszania, przykładając palec do ust. Wykonał go parę razy przy akompaniamencie gwizdów i buczenia.

Fani zebrani na arenie nie pozwolili nawet przemówić Amerykanowi. Gdy ten jako zwycięzca podszedł do mikrofonu powiedzieć parę słów i odpowiedzieć na pytania, publika wciąż wrzała, nawet mimo kolejnych próśb francuskich organizatorów.

Taylor zachował jednak stoicki spokój i z kamiennym wyrazem twarzy czekał, aż wrzawa ucichnie. - Kocham was ludzie - powiedział w końcu, gdy przytrafiła się do tego sposobność. W kolejnej rundzie Rolanda Garrosa Amerykanin zmierzy się z Argentyńczykiem, Francisco Cerundolo (23. ATP).