Roland Garros 2023. O której gra Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Hubert Hurkacz (14. ATP) stoczył dwa pięciosetowe boje w Rolandzie Garrosie. Najpierw po ponad trzech godzinach pokonał 6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4 Davida Goffina (111. ATP). Z kolei w II rundzie stoczył jeszcze dłuższy pojedynek - trwał niespełna pięć godzin, ale ostatecznie rozprawił się z Tallonem Griekspoorem (39. ATP) 6:3, 5:7, 6:7 (13), 7:6 (5), 6:4. Tym samym Polak jest na jak najlepszej drodze do wyrównania zeszłorocznego osiągnięcia. Wówczas dotarł do IV rundy, gdzie musiał uznać wyższość Caspera Ruuda (4. ATP).

Hurkacz - Varillas. Pierwsze starcie tenisistów. Polak musi się mieć na baczności

Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Juan Pablo Varillas (94. ATP). Peruwiańczyk dość niespodziewanie odprawił z turnieju Roberto Bautistę-Aguta (24. ATP) 1:6, 6:4, 3:6, 6:1, 6:1, awansując do III rundy, co jest jego najlepszym osiągnięciem w karierze. Starcie Hurkacza z Varillasem będzie ich pierwszym pojedynkiem na zawodowych kortach. I choć to Polak będzie faworytem, głównie z uwagi na pozycję w rankingu ATP, to rywal już udowodnił, że nie można go skreślać.

"Teraz nie będzie miał nic do stracenia, a walczy nie tylko dla siebie, ale i dla rodaków, którym chce pomóc zapomnieć na chwilę o trudnej sytuacji politycznej. (...) Z jednej strony trudno sobie wyobrazić, by to on miał teraz zatrzymać Polaka, ale ten już kilka razy marnował szanse na dotarcie do drugiej czy trzeciej rundy, gdy był zdecydowanym faworytem" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

Zwycięzca pojedynku Hurkacz - Varillias awansuje do IV rundy, w której zmierzy się z wygranym meczu Novak Djoković (3. ATP) - Alejandro Davidovich Fokina (34. ATP).

O której godzinie gra dziś Hurkacz? Kiedy mecz z Varillasem? Transmisja TV, stream online

Spotkanie Hurkacza z Varillasem zaplanowano na piątek 2 czerwca. Będzie to czwarte starcie sesji porannej od godziny 11:00 na korcie nr 14. To oznacza, że obaj zawodnicy zmierzą się nie wcześniej niż przed godziną 16:00. Mecz będzie dostępny na kanale Eurosport 1 oraz na platformie Player.pl. Zapraszamy też do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.