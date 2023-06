Kilka sekund ciszy po pytaniu do Igi Świątek. Nie wiedziała, co odpowiedzieć

Iga Świątek obchodziła w środę 22. urodziny. Dzień później pokonała w drugiej rundzie Roland Garros Claire Liu 6:4, 6:0. Po tym zwycięstwie napisała na kamerze. "Czuję się 22. #Swiftie". To nawiązanie do jej wieku, ale i tytułu piosenki amerykańskiej wokalistki Taylor Swift.

REKLAMA

Zobacz wideo

Pytania o Taylor Swift

Polka nie raz opowiadała, że jest fanką Amerykanki. Na pomeczowej konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zapytał ją o Taylor Swift. - Czy puszczałaś sobie w kółko jej piosenkę "22" w ciągu ostatnich 48 godzin? - brzmiało pytanie. Świątek zaśmiała się: - W moje głowie na pewno.

Dziennikarz przypomniał następnie, że amerykańska wokalistka jest aktualnie w trakcie trasy koncertowej "The Eras Tour". Jej nazwa jest hołdem dla wszystkich dotychczasowych albumów studyjnych Swift. - Które płytę bierzesz dziś za swoją? - zapytał naszą tenisistkę.

Lewandowski może skończyć sezon z przytupem. Dwa rekordy

Po tym pytaniu zapadła kilkusekundowa cisza. Iga Świątek zaczęła zastanawiać się nad odpowiedzią, przystawiając sobie rękę do głowy. Widać było, że dziennikarz postawił przed nią trudne zadanie. W końcu zabrała głos: - To trudne. Nie mam pojęcia. Szczerze? Czuję wszystkie albumy naraz. Nie, to trudne do stwierdzenia. Nie wiem - mówiła Polka wyraźnie zakłopotana, ale i zafascynowana.

Dopytywana, którą płytę ceni najbardziej w końcu przyznała: Zawsze czułam, iż moim ulubionym albumem jest "Red", więc może ten. Nie brzmiała jednak do końca na przekonaną.

Skrócili mecze o pół godziny, kibice są zachwyceni. Czas na rewolucję w NBA?

Nie tylko tenis

Iga Świątek od dawna uchodzi za tenisistkę, która ma szersze zainteresowania niż sam sport. Swoim fanom przygotowała wyzwanie książkowe, opowiada też o muzyce. Jak przyznała, przed meczem zwykle nie słucha Taylor Swift tylko rocka, ale nie tego ciężkiego.

W polskiej części konferencji prasowej dodała, że stara się nie żyć tylko tenisem. - Śledzę wyniki turnieju jednym okiem. Raczej odcinam się od tenisa. Co za dużo to niezdrowo. Potrzebuję przestrzeni, by nie myśleć o tenisie - powiedziała nasza mistrzyni.