Kiedy Iga Świątek gra najbliższy mecz? Znamy datę III rundy Roland Garros

- Z każdym kolejnym dniem coraz łatwiej jest mi się przyzwyczaić tutaj do wiatru - mówiła też po meczu II rundy Iga Świątek (1. WTA). Wiatr wskazała jako główny problem w czasie tegorocznego Roland Garros. Dotychczas radzi sobie z nim bardzo dobrze. W pierwszym meczu pokonała Hiszpankę Cristinę Bucsę (70. WTA) 6:4, 6:0. W następnym zaś wykonała tzw. kopiuj - wklej i powtórzyła dokładnie taki sam wynik. Wygrała z Claire Liu (102. WTA) 6:4, 6:0.

Xinyu Wang (80. WTA) awansowała do III rundy Roland Garros, pokonując w poprzednim etapie Szwedkę Rebeccę Peterson (87. WTA). Chinka szybko zdominowała rywalkę i wyszła na prowadzenie 5:3, ale wtedy zmarnowała aż pięć piłek setowych. Trzy setbole zmarnowała też potem Peterson, co z kolei wykorzystała rywalka. I tym sposobem Wang wygrała tę część spotkania 7:6(7-5). Drugi set wyglądał już inaczej. Wang szybko przejęła inicjatywę i pewnie triumfowała nad rywalką 6:2.

Iga Świątek i Xinyu Wang jeszcze nigdy nie miały okazji zagrać przeciwko sobie w WTA Tour. Urodziły się jednak w tym samym roku i rywalizowały wcześniej, do czego wróciła po ostatnim spotkaniu Polka. - Znam moją następną przeciwniczkę. Grałyśmy w juniorach, chociażby w półfinale juniorskiego Wimbledonu. To był wymagający mecz, liczyła się każda piłka. Teraz też nie będzie to łatwe spotkanie. Wiem, że ma w sobie dużo mocy, jest dość wszechstronna. Ważna będzie taktyka. Muszę się na pewno poduczyć, jak gra teraz - podsumowała w rozmowie z dziennikarzami.

Kiedy gra Iga Świątek najbliższy mecz? Znamy datę III rundy Roland Garros

Zdecydowanie więcej aspektów przemawia za Igą Świątek, która już dwukrotnie w karierze wygrywała Roland Garros. Natomiast Xinyu Wang śrubuje rekord. Dotychczas najdalej zaszła do drugiej rundy Australian Open w 2022 i 2023 roku. Obie zawodniczki zagrają ze sobą w najbliższą sobotę 3 czerwca. Nie wiadomo jednak, o której godzinie wyjdą na kort. Organizatorzy French Open nie podali dokładnego harmonogramu dnia. Zapraszamy do Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE, gdzie pojawiają się najświeższe informacje z wydarzeń w Paryżu.