Roland Garros 2023. Wiemy, kiedy kolejny mecz Huberta Hurkacza. Dobre wieści dla kibiców

Hubert Hurkacz (14. ATP) bardzo dobrze rozpoczął rywalizację w tegorocznej edycji Roland Garros. Polak w I rundzie musiał się nieźle namęczyć z Davidem Goffiem (111. ATP), ale finalnie wygrał to spotkanie 6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4. W drugiej rundzie po raz kolejny rozegrał pięciorundowy bój, w którym udało mu się wrócić z dalekiej podróży i finalnie pokonać Tallona Griekspoora (39. ATP). Właśnie dowiedzieliśmy się, kiedy ponownie pojawi się na kortach w Paryżu.

Roland Garros. Wiemy, kiedy kolejny mecz Huberta Hurkacza. Zagra już w piątek

Od razu po zakończeniu meczu z Holendrem Hurkacz poznał swojego rywala w III rundzie Roland Garros, którym będzie Peruwiańczyk Juan Pablo Varillas (94. ATP). Najbliższy przeciwnik wrocławianina niespodziewanie pokonał w drugiej rundzie faworyzowanego Roberto Bautista-Aguta (24. ATP) 1:6, 6:4, 3:6, 6:1, 6:1. Awans do III rundy RG jest dla niego największym sukcesem w karierze.

Starcie Hurkacz-Varillas odbędzie się w piątek 2 czerwca, natomiast nie jest znana dokładna godzina. Będzie to czwarte spotkanie sesji porannej, która rozpocznie się o godzinie 11:00 na korcie nr 14. Obaj zawodnicy wejdą na kort po zakończeniu konfrontacji Fabio Fogniniego (130. ATP) z Sebastianem Ofnerem (118. ATP), czyli nie wcześniej, niż o godzinie 17:00.

Plan gier Roland Garros na piątek 2 czerwca na korcie nr 14:

1. Nie ma jeszcze informacji

2. Anastazja Pawluczenkowa (333. WTA) - Anastazja Potapowa (25. WTA)

3. Fabio Fognini - Sebastian Ofner

4. Hubert Hurkacz - Juan Pablo Varillas

Obaj zawodnicy nie mieli jeszcze w przeszłości okazji, aby zmierzyć się na korcie. Będzie to zatem doskonała okazja dla Polaka, by po raz pierwszy pokonać Peruwiańczyka i awansować do IV rundy RG, tym samym osiągając już taki wynik jak podczas ubiegłorocznego turnieju. Zwycięzca tej konfrontacji w kolejnej rundzie zagra z wygranym meczu Novak Djoković (3. ATP) - Alejandro Davidovich Fokina (34. ATP).