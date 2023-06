Świątek poznała potencjalną rywalkę w III rundzie Roland Garros. Tak daleko jeszcze nie zaszła

Iga Świątek (1. WTA) w pierwszej rundzie zmagań na kortach Rolanda Garrosa zmierzyła się z Hiszpanką Cristiną Bucsą (70. WTA). Polka po małych problemach w pierwszej partii pokonała rywalkę 6:4, 6:0 i awansowała do kolejnej fazy. Tam jej rywalką jest Amerykanka Claire Liu (102. WTA). Mecz na korcie Philippe'a Chatriera właśnie trwa.

Świątek jeszcze przed startem spotkania poznała potencjalną rywalkę w trzeciej rundzie. Będzie nią 21-letnia Xinyu Wang (80. WTA), która pokonała Szwedkę Rebeccę Peterson (87. WTA).

Spotkanie pań rozpoczęło się bardzo nietypowo, bo od sześciu wzajemnych przełamań. W kolejnych gemach przewagę wypracowała Chinka, która przy prowadzeniu 5:3 zmarnowała pięć piłek setowych i dała się dogonić. W dwunastym gemie trzech setboli nie wykorzystała z kolei Szwedka, co doprowadziło do tie-breaka, w którym Wang wygrała 7-5. Prowadząca Chinka szybko przejęła kontrolę w drugim secie i pewnie zmierzała w kierunku zwycięstwa. Finalnie Wang zanotowała zwycięstwo 7:6(7-5), 6:2.

Trzeba przyznać, że 21-letnia Chinka powinna być kolejną prostą przeszkodą do pokonania. Wskazuje na to różnica miejsc w światowym rankingu, ale przede wszystkim ogromna przewaga Świątek pod względem doświadczenia. Polka dwukrotnie wygrywała rywalizację na kortach Rolanda Garrosa, a Wang rozgrywa właśnie najlepszy turniej w karierze na paryskich kortach. Do tej pory najlepszy wynik osiągnęła w poprzednim sezonie, jednak był o jedynie występ w pierwszej rundzie.

Jest to również jej najlepszy turniej wielkoszlemowy w karierze. Wcześniej jej rekordem była druga runda, którą osiągnęła dwukrotnie w Australian Open (2022, 2023).

W przypadku awansu do trzeciej rundy, Świątek spotkanie trzeciej rundy Rolanda Garrosa rozegra w sobotę 3 czerwca.