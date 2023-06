Świątek ma problem w Roland Garros. To już drugi raz. "Mózg podpowiada, a jest inaczej"

Iga Świątek pokonała Claire Liu 6:4, 6:0 i awansowała do trzeciej rundy Roland Garros. To nie był łatwy mecz dla Polki, która w pierwszym secie prowadziła 3:0, by stracić prowadzenie. Dużo problemów sprawiał jej także wiatr, choć przyznała, że i tak było lepiej niż w pierwszej rundzie przeciwko Cristinie Buksie.

- Z każdym kolejnym dniem coraz łatwiej jest mi się przyzwyczaić tutaj do wiatru. Mimo że podczas treningów na bocznych kortach tak nie wieje jak w czasie spotkań turniejowych. Na pewno jest to wymagające i trzeba przygotować się do niektórych piłek - przyznała Świątek. Widać było, że cieszy się, iż coraz lepiej radzi sobie z tutejszym wiatrem.

Odcina się od tenisa

Polka twierdzi, że z uwagi na wiatr czasem musi reagować inaczej, niż podpowiada jej mózg. - Mózg podpowiada, że piłka wyląduje w innym miejscu, a jednak jest inaczej. Staram się nie koncentrować na tym, tylko obserwować piłkę. Dziś na pewno było łatwiej - mówi liderka rankingu WTA.

Tenisiści w Wielkim Szlemie grają zwykle co drugi dzień. Mają więc czas także na regenerację albo śledzenie rozgrywek. Jak to wygląda u Świątek? - Śledzę wyniki turnieju jednym okiem. Raczej odcinam się od tenisa. Co za dużo to nie zdrowo. Potrzebuje przestrzeni, by nie myśleć o tenisie - powiedziała nasza tenisistka.

Odniosła się także do własnych pojedynków. - Na pewno gdybym mogła, to oglądałbym swoje mecze, pewnie mogłaby to robić częściej. Myślę, że w przyszłych sezonach znajdę na to czas. To pomoże w pracy nad taktyką i pozwoli więcej widzieć na korcie - przyznała.

Kolejną rywalkę zna z Wimbledonu

W sobotę rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie w Paryżu będzie Xinyu Wang. Polka z Chinką są z tego samego rocznika 2001. - Znam moją następną przeciwniczkę. Grałyśmy w juniorach - chociażby w półfinale juniorskiego Wimbledonu. To był wymagający mecz, liczyła się każda piłka - mówiła Iga Świątek.

W Londynie Świątek wygrała z Wang 7:5, 7:6. - Teraz też nie będzie to łatwe spotkanie. Wiem, że ma w sobie dużo mocy, jest dość wszechstronna. Ważna będzie taktyka. Muszę się na pewno poduczyć, jak gra teraz - zakończyła nasza tenisistka.