Hurkacz komentuje morderczy mecz. "Już bym rezerwował bilety na samolot"

Hubert Hurkacz pokonał Tallona Griekspoora w zaciętych pięciu setach. Potrzebował do tego prawie pięciu godzin gry. Najtrudniej było podnieść się po trzeciej partii, gdy w tie-breaku Polak miał pięć piłek setowych, a mimo to przegrał 13:15.

Podniósł się po tie-breaku

Jak mimo tamtego niepowodzenia w tie-breaku zdołał utrzymać koncentrację i ducha walki? - Wiedziałem, że jestem lepiej przygotowany fizycznie od Tallona. Miałem zaufanie do swoich możliwości. Oczywiście mogłem się wkurzyć i rozpamiętywać, ale wtedy jednocześnie trzeba już rezerwować bilety na samolot - przyznał tenisista z Wrocławia.

Na konferencji prasowej przekonywał polskich dziennikarzy, że wygrana w takich okolicznościach smakuje podwójnie. Pamiętajmy bowiem, że w czwartym secie Griekspoor prowadził 5:4 i serwis. Był dosłownie o krok od wygrania całego spotkania.

- Na pewno mnie to zbuduje na przyszłość. Gdyby to Tallon wygrał tamtego gema to już niczego bym nie mógł zbudować w Paryżu (śmiech). Czuje się mocniej, bo rzadko wychodzi się z takich opresji. Przeciwnik serwował na mecz i to w spotkaniu wielkoszlemowym - zauważa Hurkacz.

Wsparcie kibiców

Nasz zawodnik nie wyglądał najlepiej w ostatnich turniejach. Szybko odpadał z Rzymu czy Madrytu. Wielu obawiało się o jego start w Paryżu, a tymczasem jest już w trzeciej rundzie. - Na pewno spędzam tu dużo czasu na korcie (w pierwszej rundzie także pięć setów z Davidem Goffinem - przyp.red.), ale myślę, że prezentuję się coraz lepiej. Wielkim Szlem to zawsze wyjątkowe wydarzenie i gra się inaczej niż w poprzedzających turniejach - przyznaje.

Na trybunach kortu numer siedem było wyjątkowo dużo Polaków. Stanowili większość, jaki miało to wpływ na rywalizację? - Czułem wsparcie. Atmosfera była niesamowita. Bardzo dużo naszych kibiców, mieli nawet koszulki "Hubi". Kort położony jest trochę w dole, dlatego było głośniej i przyjemniej - zakończył Hurkacz.

Kolejne spotkanie Hubert Hurkacz rozegra w piątek. Jego rywalem będzie Peruwiańczyk Juan Pablo Varillas. Transmisja w Eurosporcie, relacja w Sport.pl