Iga Świątek (1. WTA) celuje w czwarty w karierze triumf wielkoszlemowy. Tenisistka stawiła się w Paryżu, gdzie na kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa odbywa się prestiżowy turniej. W przeszłości triumfowała tam dwukrotnie, po raz ostatni w 2022 roku. Broni zatem tytułu.

Iga Świątek awansowała do II rundy French Open. Z kim zagra mecz?

Polka w I rundzie trafiła na Hiszpankę Cristinę Bucsę (70. WTA). Pierwsza partia dosyć nieoczekiwanie okazała się zacięta, ale 22-latka wygrała ją 6:4. Druga była w zasadzie jednostronna i zakończyła się zwycięstwem raszynianki 6:0.

W II rundzie nasza mistrzyni zmierzy się z Amerykanką Claire Liu (102. WTA), która w I rundzie okazała się lepsza od Szwajcarki Yleny In-Albon (149. WTA). W pierwszym secie wyżej notowana tenisistka pewnie wygrała 6:1, w drugim dwukrotnie została przełamana, ale i tak zwyciężyła 6:4.

Do tej pory obie tenisistki rywalizowały dwukrotnie i dwa razy zwyciężała Świątek. Po raz pierwszy dokonała tego w 2019 r. w II rundzie kwalifikacji do turnieju w Auckland (3:6, 7:5, 6:2), a po raz drugi w tym roku w II rundzie w Indian Wells (6:0, 6:1). Do bezpośredniego starcia miało dojść także w II rundzie tegorocznego turnieju w Miami, lecz Polka wycofała się z powodu kontuzji.

Roland Garros 2023. O której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Iga Świątek zagra z Claire Liu w czwartek 1 czerwca około godziny 14:00. Ich mecz rozpocznie się po tym, jak zakończy się wcześniejsze spotkanie pomiędzy Casprem Ruudem (4. ATP) a Giulio Zeppierim (129. ATP), rozgrywane na tym samym korcie. Transmisję TV ze spotkania Świątek będzie można śledzić na kanale Eurosport 1, dostępny będzie również stream online w serwisie Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.