Rodzinny dramat Sary Errani. Pogrzeb w dniu meczu. "Czułam się pusta"

Udział w Roland Garros jest pierwszym występem w drabince głównej turnieju wielkoszlemowego dla Sary Errani (73. WTA) od US Open 2021. Podczas swojej długoletniej kariery 36-latka najlepsze wyniki osiągała właśnie w Paryżu. To tutaj wygrała swój jedyny wielki szlem w 2012 roku. W dodatku grała raz w półfinale rok później oraz w dwóch ćwierćfinałach w kolejnych latach. Od 2016 roku jej szczytem możliwości w stolicy Francji jest druga runda.

Trudny czas włoskiej weteranki. "Czułam się pusta"

Podobnie było podczas tegorocznej edycji. Była piąta rakieta świata sprawiła dużą niespodziankę, ogrywając w swoim pierwszym meczu Jil Teichmann (77. WTA) w trzech setach, ale w drugim starciu zbyt mocna okazała się Irina-Camelia Begu (27. WTA). Rumunka wygrała 6:3, 6:0. - Trudno było mi się skoncentrować, czułam się pusta. Miałam naprawdę zły mecz. Nie byłam świadoma. Szkoda - wyznała po meczu.

Jeszcze przed tym pojedynkiem znana była informacja, że Włoszka przechodzi trudny okres w swoim życiu, gdyż niedawno zmarła jej babcia. Pogrzeb odbywał się w dniu meczu z Begu. - Z pewnością są to sytuacje, które zdarzają się większej liczbie osób, niż myślisz. Gdybym nie wspomniała o tym kiedyś, dzisiaj nikt by o tym nie wiedział. Z pewnością są to nieprzyjemne sytuacje i nie można być w najlepszej formie każdego dnia. Jesteśmy zawodowymi sportowcami, ale nam też nie jest łatwo - powiedziała Sara Errani. - Dziś był pogrzeb, nie mogłam być obecna i to budzi we mnie poczucie winy - dodała wzruszona zawodniczka, która chciała, aby to spotkanie było hołdem dla jej zmarłej babci.

36-latka wyznała, że obecnie jej największą motywacją do gry w tenisa są igrzyska olimpijskie, które odbędą się za rok w Paryżu, na tych samych kortach co wielkoszlemowy Roland Garros. Obecnie Errani jest 76. zawodniczką rankingu WTA, co uprawnia ją do gry, przynajmniej w kwalifikacjach, do wszystkich najważniejszych imprez. - Zobaczymy, ile będę miała chęci. Mam nadzieję, że będę tutaj [na Roland Garros - red.] za rok. W przyszłym roku będą też igrzyska olimpijskie i byłaby to moja piąta olimpiada. To byłaby świetna motywacja, bo mało jest sportowców, którzy startowali na 5 igrzyskach olimpijskich, ale trzeba też zakwalifikować się - zakończyła Włoszka.