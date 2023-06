Dokonał cudu, porwał tłumy, a teraz ogromny cios. Musiał się wycofać z Roland Garros

To było zdecydowanie najbardziej elektryzujące starcie pierwszej rundy tegorocznej Roland Garros wśród panów. Po blisko czterech godzinach gry, lepszy okazała się Gael Monfils (394. ATP), który 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5 pokonał Sebastiana Baeza (42. ATP). To było jego pierwsze zwycięstwa od blisko roku. Francuz w Paryżu gra dzięki zamrożonemu rankingowi, z którego można skorzystać w przypadku długiej kontuzji. W piątym secie było już 0:4 dla Argentyńczyka, ale 36-letni Monfils nie poddał się, mimo że momentami słaniał się na nogach, a po meczu się rozpłakał. "Jeden z najbardziej nieprawdopodobnych powrotów w historii Wielkiego Szlema" - napisała oficjalna strona imprezy.

Bohater tłumu musiał się wycofać. Wszystko przez kontuzję nadgarstka

Na dzień przed swoim meczem drugiej rundy z Holgerem Rune (6. ATP) Gael Monfils pojawił się na konferencji prasowej, aby przekazał złe nowiny - oficjalnie wycofał się z turnieju. - Mam problem z nadgarstkiem, z którym nie mogę sobie poradzić. Miałem badania i lekarz powiedział mi, że nie jest gotowe do gry i powinienem przestać - wyznał Francuz.

Natomiast Duńczyk, który jest jednym z faworytów imprezy obok Carlosa Alcaraza oraz Novaka Djokovicia, w trzeciej rundzie, do której awansował bez gry, zmierzy się z kwalifikantem - Andreą Vavassorim (148. ATP) lub Genaro Alberto Olivierim (231. ATP).

To oznacza, że gospodarzy, którzy na triumf w Roland Garros czekają od 1984 roku, w drabince głównej został tylko jeden ich reprezentant! Jest to Arthur Rinderknech (76. ATP), który w czwartek w drugiej rundzie zmierzy się z Taylorem Fritzem (8. ATP), więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że on również pożegna się z turniejem. W środę wyeliminowani zostali Ugo Humbert, Luca van Assche, Lucas Pouille oraz Corentin Moutet. Seta zdołał urwać jedynie ten ostatni.

W imprezie wciąż gra jedyny polski singlista Hubert Hurkacz, który ma za sobą dwa pięciosetowe boje. Ograł w nich Davida Goffin oraz Tallona Griekspoora. W trzeciej rundzie zmierzy się z Peruwiańczykiem Juana Pablo Varillasa (94. ATP). On również ma za sobą dwie pięciosetówki, w dodatku w obu z nich wracał ze stanu 0:2.