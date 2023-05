Polka odpada z Roland Garros. To nie tak miało być

Przed meczem trudno było wskazać jednoznaczną faworytkę. Obie zawodniczki dzieli tylko sześć miejsc w światowym rankingu (82. Kamilla Rachimowa, 88. Magdalena Fręch), obie bardzo dobrze zaczęły paryski turniej. Polka rozbiła Zhang Shuai 6:1, 6:1, a Rosjanka pewnie pokonała Sarę Bejlek 6:0, 6:3.

Pierwotnie mecz miał odbyć się na korcie numer 13. Miał, jednak został przeniesiony na kort numer 12. Wszystko przez to, że bardzo przedłużał się mecz Roberto Bautisty-Aguta z Juanem Pablo Varillasem (6:1, 6:4, 3:6, 1:6, 1:6).

Oczekiwanie i nagła zmiana kortu nie posłużyły Fręch. Mecz ledwo się zaczął, a Polka przegrywała już 0:2. Nasza zawodniczka straciła serwis już przy swoim pierwszym gemie i długo nie mogła odnaleźć właściwego rytmu gry.

Kiedy wydawało się, że dobry początek napędzi Rachimową, Rosjanka zagrała najgorszy gem w meczu. Przeciwniczka Fręch popełniła sporo niewymuszonych błędów i straciła swoje podanie. Polka nie wykorzystała jednak szansy, by doprowadzić do remisu. Nasza zawodniczka drugi raz z rzędu straciła serwis i zamiast 2:2, było 1:3.

Tej szansy Rachimowa już nie zmarnowała. Rosjanka grała na swoich warunkach, to ona dyktowała tempo gry. Fręch nie tylko nie nadążała za szybką i dokładną Rosjanką, ale też popełniała dużo niewymuszonych błędów. Do końca pierwszego seta przełamań już nie było i Polka przegrała go 3:6.

Fręch przegrała w 2. rundzie Rolanda Garrosa

Druga partia zaczęła się dla Fręch najgorzej, jak mogła. Po bardzo długim gemie, w którym nasza zawodniczka miała trzy szanse na 1:0 i obroniła jednego break pointa, Polka straciła serwis i znów po kilku minutach przegrywała 0:2.

I tym razem Fręch też nie była w stanie odwrócić losów meczu. Chociaż Rosjanka nie grała wybitnie, to nasza zawodniczka robiła wiele, by się jej nie postawić. Fręch popełniała mnóstwo niewymuszonych błędów, przez które została kolejny raz przełamana w piątym gemie.

Przy stanie 4:1 Rachimowa z uśmiechem zacisnęła pięść, sprawiając wrażenie zawodniczki, która wiedziała, że meczu już nie przegra. Pewność siebie zachwiała Rosjanką. W szóstym gemie drugiego seta prowadziła już 30:0 i nagle przytrafił się jej przestój.

Rachimowa nieoczekiwanie straciła serwis, a chwilę później Fręch wygrała drugiego gema z rzędu, doprowadzając do stanu 3:4. Niestety, mimo że Polka podjęła jeszcze rękawicę, nie była już w stanie odrobić strat z początku partii. W drugim secie więcej przełamań nie było, a Fręch przegrała z Rachimową 3:6, 4:6.

W trzeciej rundzie Rachimowa zagra z wiceliderką światowego rankingu i liderką tegorocznego zestawienia WTA Race - Aryną Sabalenką. Mecz w piątek.