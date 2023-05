Iga Świątek (1. WTA) obchodzi dzisiaj 22. urodziny. Liderka światowego rankingu już od kilku lat ten wyjątkowy dzień spędza w Paryżu. Tak się złożyło, że wypada on bowiem w trakcie rywalizacji na wielkoszlemowych kortach Rolanda Garrosa.

Początki świętowania miały miejsce już wczoraj, kiedy kibice po wygranej 6:4, 6:0 nad Cristiną Bucsą (70. WTA) zaczęli śpiewać Świątek "Sto lat, sto lat". Szczególne życzenia złożył również Polce legendarny tenisista Wojciech Fibak. - Napisałem do niej rano, życząc dużo zdrowia i sukcesów. Nie chciałem się rozpisywać, ale poza tym życzę jej, aby po prostu nadal była sobą. Pięknym prezentem od Igi dla samej siebie byłoby wygranie kolejnego meczu, a jeszcze piękniejszym: całego turnieju - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Były tenisista nawiązał również do spotkania z Bucsą, gdzie początkowo Świątek nie prezentowała się z najlepszej strony. - Nawet Iga, która przyzwyczaiła nas do rewelacyjnych początków, czasem ma gorsze chwile, w związku z tym potrzebowała trochę czasu na przyzwyczajenie się do nowych warunków. Korty w Paryżu są bardzo twarde, nawierzchnia jest szybka. Trzeba oddać rywalce, że w początkowej fazie meczu szalała, ale później zeszło z niej powietrze i drugi set był formalnością - stwierdził.

Fibak ponownie nie krył też słów uznania dla 22-letniej już tenisistki. - Mnie jej sukcesy nie dziwią, bo przypominam, że przewidziałem to cztery lata temu, po bolesnej porażce z Simoną Halep. Powiedziałem wówczas, że Świątek zdominuje światowy tenis na wiele, wiele lat. Żadna z jej rywalek nie gra, ani nie porusza się tak, jak ona. Należy się spodziewać, że nadal będzie wygrywać turnieje i śrubować kolejne rekordy - podsumował.

Świątek w drugiej rundzie Rolanda Garrosa zmierzy się z Amerykanką Claire Liu (102. WTA). Mecz ten odbędzie się w czwartek 1 czerwca jako drugie starcie na korcie Philippe'a Chatriera i powinno rozpocząć się w okolicach godziny 14:00.