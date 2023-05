Kolejna sensacja w Roland Garros! Piąta rakieta świata za burtą

Początek tegorocznej rywalizacji na kortach Rolanda Garrosa obfituje w niespodzianki. Już w pierwszej rundzie z turniejem pożegnało się kilka rozstawionych zawodniczek. Kolejne zaskakujące rezultaty pojawiły się też na kolejnym etapie rywalizacji, o czym świadczy środowa porażka Jeleny Ostapenko (17. WTA). W tym dniu z rywalizacją pożegnała się również wielka faworytka gospodarzy.

Garcia odpadła z Rolanda Garrosa. Początek był obiecujący

Mowa o Caroline Garcii (5. WTA), która już w pierwszej rundzie miała spore problemy. Finalnie udało jej się jednak wygrać 7:6(7-4), 4:6, 6:4 po niespełna trzygodzinnej walce z Chinką Xyiu Wang (64. WTA). W drugiej rundzie rywalką Francuzki była Rosjanka Anna Blinkowa (56. WTA).

Początek spotkania był udany dla piątek rakiety świata, która po długiej batalii w trzecim gemie przełamała rywalkę, by po chwili wyjść na 3:1. W późniejszych fragmentach obie zawodniczki pewnie utrzymywały własne podania. Doprowadziło to do zwycięstwa Garcii, która zamknęła partię już przy pierwszej okazji, wygrywając 6:4.

Roland Garros 2023. Wiemy, kiedy mecz Igi Świątek w II rundzie. Dobra wiadomość

Garcia nie sprostała niżej notowanej rywalce. Faworytka gospodarzy zawiodła

Druga partia była pełna zwrotów akcji i przełamań. Już w gemie otwarcia Garcia odebrała podanie rywalce, która od razu zrewanżowała się tym samym. Blinkowa na tym nie poprzestała i zanotowała łącznie serię pięciu wygranych gemów, trzykrotnie przełamując faworytkę i odskakując na 5:1. Francuzka nie miała zamiaru się poddawać i po długiej batalii w siódmym gemie odrobiła stratę jednego przełamania. Nie zdołała jednak odwrócić losów seta, który zakończył się zwycięstwem Rosjanki 6:3.

Również decydująca odsłona rozpoczęła się po myśli tenisistki z Rosji, która po przełamaniu w trzecim gemie wyszła na 3:1. Po serii utrzymanych podań piąta rakieta świata zdołała odrobić stratę i doprowadzić do remisu 5:5. Blinkowa szybko dołożyła drugie przełamanie i wygrała długą batalię w dwunastym gemie, utrzymując podanie. Finalnie Rosjanka wygrała całe spotkanie 4:6, 6:3, 7:5 i wyeliminowała największą faworytkę francuskich kibiców.

Awantura w Paryżu. Sprawca największej sensacji oskarżony o przemoc domową. "Nazywał ją śmieciem"

Blinkowa w trzeciej rundzie zmierzy się z Ukrainką Eliną Svitoliną (192. WTA), która po przerwie macierzyńskiej prezentuje coraz lepszą formę. Mecz ten odbędzie się w piątek 2 czerwca.