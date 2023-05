Rosjanie mają "siostry Williams". Rośnie nowa potęga w światowym tenisie

Mirra Andriejewa (143. WTA), młodsza z rodzeństwa, ma dopiero 16 lat. Nie przeszkodziło to jej jednak w pokonaniu 6:2, 6:1 o wiele wyżej notowanej rywalki, Alison Riske-Amritaj (85. WTA) w swoim wielkoszlemowym debiucie na turnieju Roland Garros.

Kolejne dwie wielkie siostry? Andriejewe zachwycają

Rosjanka urodziła się w 2007 roku w Krasnojarsku i była niemalże skazana na grę w tenisa. Jak przyznaje jej matka, Raisa, cytowana przez zagraniczne media, w tym sporcie zakochała się, gdy była w ciąży z siostrą Mirry, Eriką. Kobieta przyznaje, że wciągnęła się w tenisa i zaczęła czytać o jego zasadach, a mecze pochłaniała jak odcinki serialu. Wtedy właśnie zdecydowała, że chce, aby jej córki zostały zawodowymi tenisistkami.

Mirra Andriejewa w tegorocznej edycji Australian Open w grze pojedynczej dziewcząt dotarła do finału, ulegając tam innej Rosjance, Alinie Korniejewej 7:6 (2), 4:6, 5:7. W wielkim świecie dorosłego tenisa zasłynęła kilka miesięcy później, gdy w Madrycie na zawodach WTA 1000 wyeliminowała takie zawodniczki jak Leylę Fernandez (36. WTA), Beatriz Haddad Maię (12. WTA) i Magdę Linette (21. WTA). Co ciekawe, Polkę pokonała w swoje 16. urodziny, awansując tym samym do ćwierćfinału rozgrywek, gdzie zmierzyła się z drugą rakietą świata, Aryną Sabalenką. Tam jednak musiała uznać wyższość Białorusinki, która wygrała 6:3, 6:1.

Zwycięstwo z Linette w trzeciej rundzie Madrid Open poza prezentem urodzinowym było dla Andriejewej także 16. meczem wygranym z rzędu.

Rosyjskie rodzeństwo zdominuje świat tenisa? Radzą sobie świetnie

Teraz Mirra Andriejewa zachwyca w wielkoszlemowym debiucie. 16-latka do turnieju weszła poprzez wygrane kwalifikacje. W pierwszej rundzie Rosjanka dokonała spektakularnej rzeczy, pokonując 6:2, 6:1 Alison Riske-Amritaj w zaledwie 57 minut. W drugim etapie rozgrywek czeka na nią Francuzka Diane Parry (79. WTA). Jeśli ją pokona, może zmierzyć się z trzecią zawodniczką światowego rankingu, Coco Gauff. Amerykanka w drugiej rundzie musiałaby najpierw pokonać Austriaczkę Julię Grabher (61. WTA).

Starsza siostra Mirry, Erika Andriejewa (147. WTA) też ma się jednak czym pochwalić. 18-latka w 2021 roku podczas gry pojedynczej dziewcząt na French Open dotarła do finału, gdzie przegrała z Lindą Noskovą (50. WTA) 6:7, 3:6. Debiut na wielkiej tenisowej scenie miała rok później, gdy wygrała eliminacje i zakwalifikowała się do wielkoszlemowego US Open. Tam jednak w pierwszej rundzie odpadła z Petrą Kvitovą (10. WTA). W 2023 roku dzięki dzikiej karcie wzięła udział w zawodach WTA 1000 w Miami, gdzie udało jej się wygrać 7:5, 6:2 z Ashlyn Krueger (114. WTA). W drugiej rundzie przegrała jednak z Polką, Magdaleną Fręch. Nasza rodaczka zwyciężyła wynikiem 4:6, 6:1, 6:1.

W tegorocznej edycji turnieju Roland Garros nie idzie jej tak dobrze, jak młodszej siostrze. Erika Andriejewa w pierwszej rundzie pożegnała się już z imprezą, ulegając Amerykance Emmie Navarro 2:6, 6:3, 4:6. Rodzeństwo przez swoje umiejętności i osiągnięcia mimo tak młodego wieku jest już przyrównywane do największych gwiazd. "New York Times" zestawił Rosjanki z siostrami Williams, które królowały w świecie tenisa przez ostatnie ponad 20 lat.