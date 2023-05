Kiedy mecz Huberta Hurkacza? O której godzinie gra w Roland Garros? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Hubert Hurkacz (14. ATP) drugi turniej Wielkiego Szlema w 2023 roku rozpoczął od wygranej z Belgiem Davidem Goffinem (111. ATP). Po męczącej walce trwającej 3,5 godziny Polak triumfował 6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4. W kolejnej rundzie czeka go prawdopodobnie trudniejsze zadanie, ponieważ jego rywalem będzie wyżej notowany Holender Tallon Griekspoor (39. ATP).

Hubert Hurkacz walczy w Roland Garros. W środę zagra o awans do III rundy

Tallon Griekspoor w pierwszej rundzie walczył o zwycięstwo niemal tak samo długo, jak Hubert Hurkacz. Holender zmierzył się z Hiszpanem Pedro Martinezem (135. ATP) i chociaż nie był faworytem, to wygrał 6:4, 2:6, 0:6, 7:5, 6:3. W spotkaniu przeżył wiele kryzysów i po trzecim secie wydawało się, że już się nie podniesie. Pokazał jednak charakter i wolę walki, co zaprowadziło go do meczu drugiej rundy.

Trybuny przeciw Hurkaczowi. Polski tenisista wdał się w polemikę z dziennikarzem

Obaj panowie jeszcze nigdy nie mierzyli się ze sobą na światowych kortach. Faworytem z racji pozycji w rankingu ATP będzie Hurkacz. W zeszłorocznym turnieju Polak osiągnął swój najlepszy wynik na francuskich kortach i dotarł do czwartej rundy. Przegrał wtedy z Casperem Ruudem (4. ATP) 2:6, 3:6, 6:3, 3:6. Z kolei Griekspoor odpadł wtedy w drugiej rundzie i pozostaje to jego najlepszym wynikiem we French Open.

Środowy mecz Hurkacz i Griekspoor rozegrają na korcie numer siedem. Przed ich starciem zobaczymy jeszcze dwa mecze singlowe kobiet.

Szykuje się polski dzień na Roland Garros. Wiemy już, o której Hurkacz i Fręch mogą zagrać

Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor. Kiedy mecz w Roland Garros? O której godzinie gra dzisiaj? Transmisja na żywo

Mecz Polaka z Holendrem zaplanowano jako trzeci od godziny 11:00, a więc powinien rozpocząć się nie wcześniej niż o 14:00 w środę 31 maja. Transmisja telewizyjna ze spotkania będzie dostępna na kanałach Eurosport 1 lub Eurosport 2. Z kolei w internecie będzie możliwa do obejrzenia na platformie Player.pl. Zapraszamy do Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE, gdzie będzie można śledzić relację na żywo z tego meczu.