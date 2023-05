Świątek skrytykowała WTA. Nie zostawiła suchej nitki. A potem wygrała mecz

Iga Świątek we wtorek wywalczyła awans do drugiej rundy turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Przed pierwszym spotkaniem Polka odniosła się do sytuacji tenisistek z Ukrainy i skrytykowała podejście WTA. - Dobrze by było, gdybyśmy zwracali większą uwagę na to, co oni czują i co muszą znosić - oceniła.

