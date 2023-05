Niesamowite liczby Igi Świątek. Tak jak ona, grały tylko legendy. Bijemy pokłony

Iga Świątek (1. WTA) jest o krok bliżej obrony tytułu we French Open. W pierwszej rundzie zmierzyła się z Cristiną Bucsą (70. WTA), która sprawiła jej nieco trudności w pierwszym secie. W drugim Polka nie dała Hiszpance szans i ostatecznie zwyciężyła 6:4, 6:0. Potyczka trwała nieco ponad 70 minut.

"Drugi set pierwszej rundy Roland Garros ułożył się inaczej niż pierwszy. Po kilkunastu minutach było już 4:0 dla Igi Świątek, a w piłkach 16-4. Polka czuła się dużo pewniej na korcie, a i z rywalki wydaje się, że zeszło powietrze" - tak zrelacjonował to spotkanie Dominik Senkowski, korespondent Sport.pl w Paryżu.

Świątek wygrała i dostała pytanie. Chodziło o Sabalenke. Ucięła temat krótko

Iga Świątek wykręca niesamowite statystyki w Wielkim Szlemie. Goni najlepsze tenisistki w historii

Dla polskiej tenisistki był to 68. w karierze mecz wielkoszlemowy i jednocześnie 55., który rozstrzygnęła na swoją korzyść. Jak wyliczył profil Opta Ace, w ten sposób wyrównała osiągnięcie Sereny Williams, triumfatorki 23 turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej, która jako ostatnia miała tak dobry bilans.

W trakcie tych 68 spotkań Świątek rozegrała 151 setów i aż 16 z nich wygrała w stosunku 6:0. Daje to 10,6 procent partii wygranych bez straty gema, co według Opta Ace jest piątym wynikiem w historii. Lepsze są wyłącznie: Steffi Graff (10,7 proc. setów wygranych do zera w Wielkim Szlemie), Monica Seles (11,5 proc.), Chris Evert (14,3 proc.) oraz Margaret Court (18,6 proc.). Pod uwagę wzięto tylko zawodniczki, które rozegrały co najmniej 100 meczów.

Iga Świątek wyciągnęła wnioski. Z drezyny w TGV!

Kiedy kolejny mecz Igi Świątek we French Open? Rywalką Claire Liu

W II rundzie Rolanda Garrosa Iga Świątek zmierzy się z Claire Liu (102. WTA). Do tej pory grała z nią dwa razy i dwukrotnie zwyciężała. Mecz zostanie rozegrany w czwartek 1 czerwca, godzina na razie nie jest znana. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.