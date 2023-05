Co za historia. Rywalka Świątek wychodzi za mąż. Zawrócił jej w głowie... na ulicy

Garbine Muguruza jeszcze kilka lat temu była jedną z najlepszych tenisistek świata. W 2016 roku wygrała rywalizację na kortach Rolanda Garrosa, a rok później zwyciężyła w Wimbledonie. We wrześniu 2017 roku została z kolei liderką światowego rankingu. Późniejsze sezony były już dla niej mniej pomyślne, a słaby początek tego roku sprawił, że Hiszpanka zdecydowała się na dłuższą przerwę od gry.

Garbine Muguruza opowiedziała, jak poznała narzeczonego. "Wpadłam na niego na ulicy"

Nieobecność Muguruzy na kortach nie oznacza, że w jej życiu brakuje emocji. Niedawno 29-latka poinformowała, że zaręczyła się z modelem Arthurem Borgesem. Para spotyka się od dwóch lat, a początki ich znajomości były bardzo nietypowe. Obecny partner zawodniczki poprosił ją na ulicy o selfie na jednej z nowojorskich ulic.

- Mój hotel był blisko Central Parku i nudziło mi się, więc pomyślałam, że powinnam pójść na spacer. Wychodzę i wpadam na niego na ulicy. Nagle odwraca się i mówi: "Powodzenia w US Open". Pomyślałam: „Wow, jest taki przystojny" - wspomina Muguruza, cytowana przez "The Sun".

Relacja pary rozwijała się bardzo szybko, czego efektem są niedawne oświadczyny i planowanie ślubu. Hiszpanka nawiązała również do momentu, w którym partner poprosił ją o rękę. Miało to miejsce w Marbelli w Hiszpanii. - Czułam się dziwnie. Myślałam o czymś innym, a kiedy się oświadczył, zaczęłam płakać. Nie wiedziałam, jak zareagować. Powiedziałam tak wśród łez, to było bardzo romantyczne - zdradziła 29-latka.

Muguruza obecnie zajmuje 168. miejsce w rankingu WTA. Ostatni mecz rozegrała pod koniec stycznia podczas turnieju w Lyonie, gdzie już w pierwszej rundzie przegrała z Czeszką Lindą Noskovą. Triumfatorka Wimbledonu sprzed sześciu lat może jednak powrócić do rywalizacji właśnie podczas tegorocznej rywalizacji w Londynie.