Roland Garros. O której mecz Igi Świątek? Kiedy gra? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

W przeszłości Iga Świątek (1. WTA) kapitalnie radziła sobie na kortach Rolanda Garrosa. To właśnie we Francji Polka zdobyła pierwszy tytuł wielkoszlemowy - miało to miejsce w 2020 roku. Wówczas w finale pokonała Sofię Kenin (121. WTA). Rok później nie udało jej się obronić tytułu - już w ćwierćfinale przegrała z Marią Sakkari (8. WTA). Porażkę powetowała sobie jednak rok później w starciu z Coco Gauff (6. WTA). To oznacza, że w tym sezonie Polka broni 2000 punktów, które mogą okazać się kluczowe w klasyfikacji generalnej. Bowiem niebezpiecznie szybko zbliża się do niej Aryna Sabalenka (2. WTA) - Białorusinka traci już niespełna 1400 punktów.

Świątek - Bucsa. O której mecz? Ma szansę przejść do historii

Świątek rozpocznie rywalizację od I rundy, a jej rywalką będzie Cristina Bucsa. Jak dotąd obie tenisistki miały okazję spotkać się na kortach tylko raz - podczas tegorocznego Australian Open. Wówczas 21-latka nie dała żadnych szans rywalce. Teraz także będzie faworytką do triumfu, i to nie tylko w pierwszym starciu, ale i w całym turnieju.

Switolina otrzymała wielkie wsparcie od Francuzów. Trudno się dziwić

Zwycięstwo na kortach Rolanda Garrosa pozwoliłoby utrzymać jej prowadzenie w klasyfikacji generalnej i zapisać się na kartach historii. W przeszłości tylko 30-krotnie zawodniczkom udawało się obronić tytuł we Francji. Ostatni raz dokonała tego Justine Henin. Od jej wyczynu minęło już jednak 16 lat.

W przypadku zwycięstwa Świątek, kolejną rywalką będzie wygrana pojedynku Ylena In-Albon (149. WTA) - Claire Liu (102. WTA). Tegoroczna drabinka jest w miarę łaskawa dla Polki. Na wczesnych etapach czekają ją mecze, w których będzie zdecydowaną faworytką. Przysłowiowe "schody" powinny zacząć się w półfinale, gdzie może trafić na Jelenę Rybakinę (4. WTA), z którą ma niekorzystny bilans spotkań - tylko jeden triumf w czterech starciach.

Świątek już "deklasuje" w Roland Garros. Porażająca dysproporcja

Świątek - Bucsa. O której mecz dziś? Transmisja na żywo, stream online

Mecz Świątek z Bucsą zaplanowano na wtorek 30 maja. Będzie to trzeci pojedynek na korcie od godziny 11:45. To oznacza, że Polka i Hiszpanka rozpoczną rywalizację około godziny 16:00. Transmisję z tego pojedynku przeprowadzi Eurosport. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.