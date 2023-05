Switolina otrzymała wielkie wsparcie od Francuzów. Trudno się dziwić

Wielu kibiców na Roland Garros udało się na mecz Martiny Trevisan z Eliną Switoliną. Na papierze było to jedno z najciekawszych spotkań pierwszej rundy. Po jednej stronie Włoszka, półfinalistka poprzedniej edycji paryskiej imprezy. Po drugiej Ukrainka, była numer trzy rankingu WTA i trzykrotna ćwierćfinalistka Roland Garros.

Wielkie wsparcie z trybun z Roland Garros dla Switoliny

Switolina wygrała z Trevisan dość łatwo 6:2, 6:2. Zdecydowana większość kibiców zasiadających na trybunach kortu Simonne-Mathieu wspierała ukraińską tenisistkę. Trudno się dziwić, gdy przyjrzymy się historii ostatnich miesięcy. Switolina wróciła niedawno do tenisa po przerwie macierzyńskiej. Do Paryża przyleciała prosto ze Strasburga, gdzie wygrała pierwszy turniej WTA po urodzeniu dziecka.

Udowodnia, że jej forma rośnie z meczu na mecz. Przed Roland Garros nie miała czasu na odpoczynek, ale nie narzeka. - Czuję się dobrze fizycznie. Ciężko pracowałam na siłowni z moim teamem, skupiałam się na grze. Czuję się silna, może nawet silniejsza niż wcześniej - także mentalnie, a to ma wpływ na całe ciało - mówiła.

Switolina przyznała, że od początku planowała wrócić na kort. - Ale nie nakładam na siebie presji pod tym względem. Wiele się dzieje wokół, nie tylko moje macierzyństwo, ale i wojna. Wszystko jest skomplikowane. Zdecydowałam się wrócić do treningów po trzech miesiącach od urodzenia dziecka. Wszystko szło dobrze i dziś znów jestem w tourze - tłumaczyła.

Switolina pomaga rodakom

W trakcie oczekiwań na narodziny dziecka Switolina bardzo zaangażowała się w pomoc rodakom, którzy cierpią w wyniku działań wojsk rosyjskich. Zbiera pieniądze, organizuje imprezy charytatywne. W lipcu zeszłego roku pojawiła się w Krakowie na wydarzeniu "Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy". Ze względu na zaawansowaną ciążę pełniła rolę sędzi w meczu Igi Świątek z Agnieszką Radwańską.

- Cieszę się, że wróciłam do Paryża. Wszystko się zmieniło. Mam nowy team, zostałam mamą. Nie jestem też w top 10-20 rankingu, ale poza pierwszą "setką". Mniej presji, bo na razie tylko zbieram punkty i walczę o powrót na wyższy poziom - wskazywała Switolina, która jest dziś 192. w rankingu WTA.

Na konferencji prasowej 28-letnia ukraińska tenisistka sprawiała wrażenie bardzo spokojnej i skoncentrowanej. To jedna z bardziej doświadczonych zawodniczek w tourze. Aż siedem razy dochodziła w singlu co najmniej do ćwierćfinału Wielkiego Szlema. Jej powrót do wielkiego tenisa to dobra wiadomość dla kobiecych rozgrywek.

Wojna zmieniła wszystko

- Myślę, że jestem dziś innym człowiekiem. Wojna zmieniła mnie na wiele sposób. Myślę, że bardziej cenię moją rodzinę, czas z nią spędzony, generalnie każdą chwilę w ciągu dnia. Cieszę się, że mam możliwość występować w dużych imprezach sportowych, dawać nadzieje dzieciom z Ukrainy. Jestem wdzięczna losowi, w jakim znajduje się miejscu i chcę podzielić się tym z innymi, którzy potrzebują wsparcia - mówiła Ukrainka. Po wygranej w Strasbourgu przekazała nagrodę finansową na pomoc rodakom.

Rodzina to również czynnik, który przesądził o wsparciu francuskich trybun w meczu z Trevisan. Switolina jest żoną Gaela Monfilsa - francuskiego tenisisty, który wznowił karierę. We wtorek wieczorem zagra w pierwszej rundzie Roland Garros z Argentyńczykiem Sebastianem Baezem. W trakcie spotkania jego małżonki wielu kibiców krzyczało "Gael, Gael". Francuz pozdrawiał ich z trybun.