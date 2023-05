Roland Garros 2023. O której godzinie gra Iga Świątek? Kiedy mecz z Bucsą? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek (1. WTA) doznała kontuzji w ćwierćfinałowym starciu z Jeleną Rybakiną (4. WTA) w WTA 1000 w Rzymie i skreczowała przy stanie 6:2, 6:7 (3:7), 2:2. Od tego czasu leczyła uraz, by móc wystąpić we French Open. W nim będzie bronić 2000 punktów i pozycji liderki rankingu WTA. 21-latka mogła liczyć na dość łaskawą drabinkę, ponieważ dopiero od półfinału może trafić na najgroźniejsze rywalki, w tym Rybakinę, z którą wygrała tylko jeden z czterech bezpośrednich meczów.

REKLAMA

Zobacz wideo Na czym polega fenomen Igi Świątek w Roland Garros

Świątek - Bucsa. Pierwszy mecz w Roland Garros 2023. I walka o obronę tytułu

W I rundzie Świątek zagra z Cristiną Bucsą (67. WTA). Będzie to drugie spotkanie obu tenisistek w zawodowej karierze. Po raz pierwszy mierzyły się w III rundzie tegorocznego Australian Open - wówczas górą była Polka, która pewnie zwyciężyła 6:0, 6:1. Była to jej ostatnia wygrana w turnieju Wielkiego Szlema. W 1/8 finału w Melbourne zatrzymała ją Rybakina - 4:6, 4:6 Teraz liderka światowego rankingu też będzie faworytką starcia z Bucsą.

Sensacja w Roland Garros. Wielkoszlemowa mistrzyni wyrzucona. "To zaszczyt"

Tym bardziej że Polka znakomicie czuje się na kortach we Francji. To właśnie tutaj zdobyła pierwszy tytuł wielkoszlemowy w karierze. W 2020 roku w finale triumfowała 6:4, 6:1 z Sofią Kenin (121. WTA). Sukces powtórzyła też dwa lata później - wtedy równie gładko pokonała 6:1, 6:3 Coco Gauff (6. WTA).

Świątek liczy na powtórzenie wyniku z poprzedniego roku. W innym przypadku może nawet stracić prowadzenie w rankingu WTA. Jej przewaga nad drugą Aryną Sabalenką (2. WTA) wynosi niespełna 1400 punktów. Tylko obrona tytułu pozwoli Polce pewnie utrzymać pozycję. W przypadku porażki na etapie półfinału kluczowe będą wyniki Białorusinki. Ta, póki co zameldowała się w II rundzie. Takie samo wyzwanie stoi teraz przed Świątek.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Ruszył Roland Garros, a jego mistrzyni czeka na proces. Złe wieści dla byłej nr 1 na świecie

Kiedy najbliższy mecz Świątek? O której godzinie gra dzisiaj? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, stream online

Mecz Świątek z Bucsą odbędzie się we wtorek 30 maja. Będzie to trzeci pojedynek w sesji, która rozpoczyna się od godziny 11:45. To oznacza, że obie panie wyjdą na kort około godziny 16:00. Transmisję na żywo będzie można obejrzeć na antenie Eurosportu oraz w Eurosporcie Extra na platformie Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.