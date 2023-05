Spektakularny powrót w I rundzie Roland Garros. Włączył tryb odrodzenie

Diego Sebastian Schwartzman (95. ATP) do stolicy Francji nie przyjechał raczej w dobrym humorze. Nie dość, że w tym sezonie wygrał dotychczas zaledwie pięć z 21 spotkań, to jeszcze tuż przed Rolandem Garrosem w czterech turniejach z rzędu na kortach ziemnych odpadał już w pierwszej rundzie. Miał nawet wątpliwości, czy dalsza gra w tenisa ma sens. - Jako chłopiec byłem przyzwyczajony do przegrywania, ale porażek było trochę mniej niż teraz. Zawsze przywiązuję wagę do rankingu ATP, jestem wobec siebie dość surowy i nie pozwalam sobie na nic złego. Nie podoba mi się to, co się teraz dzieje, a nie pozwalam sonie na robienie złych rzeczy przez długi czas. Przychodzi moment, w którym myślę "Hej, mam to dalej robić, czy nie?" - mówił nawet dwa miesiące temu dla "La Nacion".

Wielki powrót Diego Sebastiana Schwartmana w Roland Garros

Teraz Diego Sebastian Schwartzman w I rundzie French Open miał trudne zadanie. Jego rywalem był wyżej sklasyfikowany, 26-letni Bernabe Zapata Miralles (38. ATP). W pierwszym secie Hiszpan potwierdził rolę faworyta i wygrał pewnie - 6:1. W drugiej partii dwa razy przełamywał Argentyńczyka na 3:2 i 4:3, ale za każdym razem w kolejnym gemie przegrywał swoje podanie. W efekcie o losach seta zadecydował tie-break. W nim lepszy był Hiszpan, wygrywając 7:5. W efekcie prowadził już 2:0 w setach.

Od stanu 2:2 w trzeciej partii nastąpił całkowity zwrot w pojedynku. Schwartzman, półfinalista Rolanda Garrosa 2020 wygrał aż dziesięć gemów z rzędu i doprowadził do decydującego seta. Ten był bardzo wyrównany. Przy stanie 4:4 Hiszpan przegrał swój serwis w gemie rozegranym na przewagi. Chwilę później Argentyńczyk wykorzystał szansę i wygrał 6:4.

Schwartman w całym meczu miał mniej winnerów (39-42), ale też mniej niewymuszonych błędów (57-68). Miał też lepszą skuteczność w punktach wygranych po drugim serwisie (50-32 proc.).

Schwartzman w II rundzie zmierzy się z Portugalczykiem Nuno Borgesem (80. ATP), który pokonał Amerykanina Johna Isnera (90. ATP) 6:4, 5:7, 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (11:9).

Schwartzman to niejedyny tenisista, który w poniedziałek potrafił wygrać mecz od stanu 0:2 w setach. Dokonał też tego Peruwiańczyk Juan Pablo Varillas (94. ATP) w starciu z 18-letnim Chińczykiem Junchengem Shangiem (200. ATP) i wygrał 4:6, 2:6, 6:2, 6:3, 6:1.