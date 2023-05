Zupełnie zaskoczyli Igę Świątek. Aż złapała się za głowę. Hit [WIDEO]

W poprzednich latach Iga Świątek znakomicie czuła się na kortach Rolanda Garrosa. To właśnie we Francji zdobyła pierwszy tytuł wielkoszlemowy - w 2020 roku w finale pokonała 6:4, 6:1 Sofię Kenin. Sukces powtórzyła dwa lata później - wówczas triumfowała 6:1, 6:3 nad Coco Gauff. W tym roku Polka po raz drugi stanie do obrony tytułu. Pierwszy mecz rozegra dopiero we wtorek 30 maja, ale już kilka dni temu pojawiła się we Francji. W wolnym czasie spełnia zobowiązania wobec sponsorów, m.in. wobec firmy Tecnifibre, specjalizującej się w produkcji sprzętu do tenisa.

Zobacz wideo Na czym polega fenomen Igi Świątek w Roland Garros

Pracownicy francuskiej firmy zaskoczyli Igę Świątek. Jej reakcja mówi wszystko

Świątek korzystała z rakiet tego przedsiębiorstwa na wczesnym etapie kariery, ale później zrezygnowała ze współpracy. Do francuskiego giganta wróciła dopiero w styczniu 2021 roku. Przy okazji Roland Garros, Polka pojechała do siedziby Tecnifibre, by z bliska przyjrzeć się działalności firmy oraz poznać jej pracowników. Na miejscu czekało na nią spore zaskoczenie. Tuż po wejściu do jednej z sal Świątek przywitały gromkie brawa. Pracownicy krzyczeli z radości i uderzali w stoły. Ich ciepłe powitanie nie tylko zrobiło wrażenie na Świątek, ale i ją... zawstydziło.

Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak Polka łapie się za głowę, czym daje do zrozumienia, że nie spodziewała się takiej owacji na swoją cześć. Gdy emocje nieco opadły, Świątek ucięła sobie krótką pogawędkę z pracownikami, a następnie została oprowadzona po przedsiębiorstwie i złożyła kilka autografów na rakietach. Całe nagranie i reakcję Polki, można zobaczyć w tym miejscu.

"Byliśmy zaszczyceni i zachwyceni możliwością dzielenia tej niesamowitej chwili z numerem jeden światowego tenisa. Jesteśmy dumni, że naszą firmę reprezentuje tak inspirująca, a zarazem skromna kobieta" - napisano na oficjalnym profilu Tecnifibre na Instagramie. Zachęcono też Świątek do częstszych odwiedzin. "Nasze drzwi będą zawsze stały dla Ciebie otworem" - dodano.

Przed Świątek pierwszy mecz w Roland Garros. Polka będzie faworytką

W pierwszym meczu French Open Polka zmierzy się z Cristiną Bucsą. Będzie to drugi pojedynek tych tenisistek w zawodowej karierze. Po raz pierwszy rywalizowały w III rundzie tegorocznego Australian Open. Wówczas górą była nasza zawodniczka - 6:0, 6:1. Była to jej ostatnia wygrana w turnieju rangi Wielkiego Szlema. Już w 1/8 finału w Melbourne zatrzymała ją Jelena Rybakina - 4:6, 4:6. Tym razem Polka i Kazaszka mogą spotkać się dopiero na etapie półfinału.