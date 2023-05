Znamy kolejną rywalkę Fręch. Okazja do rewanżu

Magdalena Fręch (87. WTA) w świetnym stylu rozpoczęła zmagania w Rolandzie Garrosie. W pierwszej rundzie pewnie pokonała 6:1, 6:1 Shuai Zhang (30. WTA). Starcie trwało zaledwie 49 minut. - Cieszę się, że byłam skoncentrowana i potrafiłam wykorzystać niedyspozycję przeciwniczki. Wiem, że od jakiegoś czasu boryka się z problemami fizycznymi. Było to widać po jej ostatnich występach. Z tego powodu nie był to wcale taki łatwy mecz. Musiałam pilnować każdego gema, by nie mogła "załapać się" na grę - powiedziała po meczu.

Fręch poznała kolejną rywalkę

Tym samym Polka awansowała do drugiej rundy. Wiemy już także, z kim zmierzy się na tym etapie. Czeka ją rywalizacja z Kamillą Rachimową (85. WTA). Rosjanka wcześniej zagrała z Sarą Bejlek (180. WTA). Tenisistka nie miała żadnych problemów z niżej notowaną rywalką i pewnie wygrała 6:0, 6:3. Starcie Rachimowej z Fręch zaplanowane jest na środę.

Do tej pory obie zawodniczki grały ze sobą trzykrotnie. Fręch wygrała tylko raz. Miało to miejsce podczas W25 w Canberze w 2020 roku. W 1/8 finału tego turnieju pokonała rywalkę 6:3, 6:1. W dwóch ostatnich meczach lepsza była Rosjanka (6:3, 2:6, 6:2 w Sankt Petersburgu w 2021 roku oraz 6:1, 6:4 podczas Madrid Open w ubiegłym roku). Teraz Polka stanie przed szansą na rewanż za dwie ostatnie porażki.

W dobrym stylu Rolanda Garrosa rozpoczął także Hubert Hurkacz (13. ATP). W pierwszej rundzie po blisko czterech godzinach gry pokonał Davida Goffina (113. ATP) 6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4. W drugim etapie czeka go starcie z Tallonem Griekspoorem (39. ATP).