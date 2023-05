Hubert Hurkacz poznał rywala w kolejnej rundzie. Też ma za sobą ciężki bój

W niedzielę Hubert Hurkacz (13. ATP) rozpoczął zmagania w Rolandzie Garrosie. W pierwszej rundzie tego turnieju zmierzył się z Davidem Goffinem (113. ATP). Spotkanie było bardzo wyrównane, ale ostatecznie Polak okazał się w nim lepszy. Po pięciu setach i blisko czterech godzinach wygrał 3:2 (6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4) i awansował do kolejnej rundy.

REKLAMA

Zobacz wideo Na czym polega fenomen Igi Świątek w Roland Garros

Hubert Hurkacz poznał kolejnego rywala

Tego samego dnia Hurkacz poznał także rywala, z którym zagra w następnym etapie. Będzie nim Tallon Griekspoor (39. ATP), który też ma za sobą długi pięciosetowy mecz. Holender zmierzył się z Pedro Martinezem (135. ATP). Griekspoor był faworytem tego starcia, ale jego przeciwnik łatwo się nie poddał i mecz był bardzo wyrównany. Martinez zdołał wygrać nawet jednego seta do 0. Nie wystarczyło to jednak do końcowego triumfu i ostatecznie to Holender okazał się lepszy (3:2; 6:4, 2:6, 0:6, 7:5, 6:3). Spotkanie trwało trzy godziny i 40 minut.

Hurkacz szykował się do serwisu, gdy nagle odezwał się kibic. Zareagował sędzi i widzowie

Do tej pory Hurkacz jeszcze ani razu nie grał z Griekspoorem. Jednym z największych sukcesów Holendra jest zwycięstwo w turnieju ATP w Pune na początku tego roku. Z kolei na wielkich szlemach jego najlepszym wynikiem jest trzecia runda podczas tegorocznego Australian Open. Starcie Hurkacza z Griekspoorem zaplanowane jest na środę.

Świątek może się ich bać. Nowa fala nadciąga. Nastolatki zadziwiają świat

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

French Open świetnie rozpoczęła także Magdalena Fręch (87. WTA). Polka w pierwszej rundzie nie dała najmniejszych szans Shuai Zhang (30. WTA) i pokonała ją 6:1, 6:1. W kolejnej rundzie zmierzy się z Kamillą Rachimową (85. WTA). Magda Linette (21. WTA) w pierwszej rundzie zagra z Leylah Fernandez (51. WTA), a Iga Świątek (1. WTA) z Cristiną Bucsą (67. WTA).