Hubert Hurkacz już wywalczył solidną premię. Na złotówki to setki tysięcy

Po wyczerpującym, pięciosetowym boju Hubert Hurkacz (13. ATP) awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Polak po trzech godzinach i 40 minutach pokonał Belga Davida Goffina (113. ATP) 6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4. W drugiej rundzie tegorocznego Rolanda Garrosa rywalem naszego zawodnika będzie Tallon Griekspoor (39. ATP). Holender - również po pięciosetowym meczu - pokonał Pedro Martineza z Hiszpanii 6:4, 2:6, 0:6, 7:5, 6:3.

Hubert Hurkacz zarobił już blisko sto tysięcy euro podczas French Open 2023

Łączna pula nagród finansowych podczas tegorocznego French Open wynosi 49,6 mln euro, co jest kwotą o 12,3 proc. większą, niż przed rokiem. Tradycyjnie już podczas turnieju wielkoszlemowego pieniądze są równo dzielone między turniej pań i panów.

I tak za sam udział w pierwszej rundzie otrzymuje się 69 tys. euro (312 tys. zł), a w przypadku Huberta Hurkacza, który znalazł się w drugiej rundzie, kwota ta wynosi już 97 tys. euro, co daje ponad 439 tys. złotych. Jeśli Hurkacz pokona Griekspoora, to za awans do trzeciej rundy będzie mógł liczyć na kwotę 142 tys. euro (643,5 tys. zł).

Najlepszy wynik Hurkacza podczas French Open, to awans do czwartej rundy w ubiegłym roku. Gdyby powtórzył ten wyczyn, to mógłby liczyć na zarobek w postaci 240 tys. euro, co daje już kwotę powyżej miliona złotych.

Zarobki podczas French Open 2023: