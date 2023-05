Co za horror. Pięciosetowy bój Hurkacza już w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa

Przed rozpoczęciem Rolanda Garrosa mogliśmy mieć wielkie obawy o formę Huberta Hurkacza. Z sześciu meczów na kortach ziemnych w tym sezonie Polak wygrał tylko trzy. Szczególnie kiepsko wyglądał w turniejach ATP 1000 w Madrycie i Rzymie, gdzie odpadał kolejno w drugim i pierwszym spotkaniu.

Mecz 1. rundy Rolanda Garrosa też zaczął się dla niego źle. Polak już w pierwszym gemie meczu został przełamany. Hurkacz popełniał dużo błędów, a David Goffin - choć nie pokazywał nic wybitnego na korcie - spokojnie przebijał piłkę i powiększał przewagę.

Na szczęście Polak w porę się obudził. W czwartym gemie Hurkacz przełamał Goffina i wyrównał stan seta na 2:2. Ósmy gem tej partii okazał się jednym z najbardziej wyrównanych w meczu i decydujący dla tego seta. Na szczęście wygrał go Hurkacz, który objął prowadzenie 5:3 i za chwilę zamknął seta.

Dobra końcówka pierwszej partii nakręciła Polaka od początku drugiej. Już w trzecim gemie drugiego seta Hurkacz przełamał Goffina, po czym powiększył przewagę i prowadził 3:1. Od stanu 4:2 w grze naszego zawodnika coś się jednak zacięło.

Hurkacz, który zyskiwał przewagę szybszą i odważniejszą grą, nagle zaczął popełniać masę niewymuszonych błędów. I właśnie tym Polak przywrócił Goffina do tej partii. Od stanu 4:2 Belg wygrał trzy gemy z rzędu, co zdarzyło mu się pierwszy raz w tym spotkaniu. O ile przy stanie 4:5 Hurkacz jeszcze doprowadził do remisu, o tyle później przegrał kolejne dwa gemy i całego seta 5:7.

Wydawało się, że trzeci set zacznie się świetnie dla naszego tenisisty, który miał aż trzy break pointy. Tak się jednak nie stało, a co więcej w czwartym gemie Goffin przełamał Hurkacza i wyszedł na prowadzenie 3:1. Polak nie potrafił się podnieść po słabej końcówce drugiej partii i sporo wskazywało na to, że przegra też trzecią.

Hurkacz awansował do 2. rundy Rolanda Garrosa

I kiedy wydawało się, że nakręcony dobrą grą Goffin będzie tylko lepszy, niespodziewanie stanął. Była to sytuacja podobna to dej z poprzedniego seta. Tym razem to jednak Belg zaczął się mylić, czym podał rękę Hurkaczowi.

I Polak z tej pomocy skorzystał. Zaraz po tym, jak został przełamany na 1:3, odebrał rywalowi serwis, a za chwilę doprowadził do remisu 3:3. Goffin nagle przestał przypominać zawodnika, który rządził na korcie, a Hurkacz - choć nie grał wielkiego meczu - zaczął przeważać. Głównie dzięki znakomitemu serwisowi. W dziewiątym gemie Polak przełamał przeciwnika, a za chwilę wygrał seta 6:4.

Jeśli komuś wydawało się, że coraz bardziej zmęczony Goffin odpuści, był w wielkim błędzie. Niestety przy średniej postawie Hurkacza wystarczyło, że Belg przestał popełniać błędy i nasz zawodnik znalazł się w trudnej sytuacji. A nawet bardzo trudnej, bo czwarty set zaczął się od prowadzenia Goffina 3:0.

Stratę jednego przełamania Hurkacz mógł odrobić w siódmym gemie. Polak przegrywał 2:4, ale w tej partii miał dwa break pointy. Obu niestety nie wykorzystał i przegrał najdłuższego gema w meczu przy piątej równowadze. Za chwilę nasz zawodnik bez walki oddał gema serwisowego, przegrywając seta 2:6.

Na szczęście Hurkacz nie rozpamiętywał tego, co wydarzyło się w czwartej partii. Polak skorzystał z przerwy toaletowej i w pełni skoncentrowany rozpoczął decydującego seta. W nim najważniejszy był piąty gem, w którym Hurkacz przełamał przeciwnika i wyszedł na prowadzenie 3:2. Prowadzenie, którego nie oddał do końca, wygrywając seta 6:4.

To drugie zwycięstwo Hurkacza w trzecim meczu z Goffinem. Przed rokiem Polak pokonał Belga w 3. rundzie Rolanda Garrosa, przegrywając wcześniej w trakcie turnieju w Rzymie. W drugiej rundzie tegorocznego Rolanda Garrosa rywalem naszego zawodnika będzie Tallon Griekspoor. Holender - również po pięciosetowym meczu - pokonał Pedro Martineza z Hiszpanii 6:4, 2:6, 0:6, 7:5, 6:3.