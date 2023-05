Polka rozbiła rywalkę z TOP 30 w 47 minut! Kibice nie wierzyli własnym oczom

Magdalena Fręch została pierwszą tenisistką w tegorocznym Roland Garros, która awansowała do drugiej rundy turnieju głównego! Polka potrzebowała zaledwie 47 minut, by pokonać Chinkę Shuai Zhang 6:1, 6:1. To nas bardzo miła niespodzianka na początku paryskiej imprezy.

