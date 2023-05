Świątek może się ich bać. Nowa fala nadciąga. Nastolatki zadziwiają świat

Tegoroczny Roland Garros jest kolejnym dowodem na to, że nastoletnie zawodniczki coraz śmielej poczynają sobie na światowych kortach. Awans do głównej drabinki wywalczyły dwie 16-letnie tenisistki, a dwie 18-letnie Czeszki były pewne udziału w imprezie dzięki wysokim lokatom w rankingu WTA. Wszystko wskazuje na to, że wśród nich należy upatrywać przyszłych rywalek Igi Świątek (1. WTA).

16-letnia nadzieja rosyjskiego tenisa zaczyna podobnie jak Szarapowa

Największą uwagę przykuwa Mirra Andriejewa (143. WTA). 16-letnia Rosjanka pokazuje, że lubi grać na kortach ziemnych. Świadczą o tym dwa tytuły wywalczone w turniejach rangi ITF oraz solidny występ w Madrycie. W stolicy Hiszpanii dotarła do czwartej rundy, pokonując po drodze Beatriz Haddad Maię (14. WTA) i Magdę Linette (21. WTA).

Finalistka tegorocznego Australian Open juniorek w Paryżu zaliczy debiut w seniorskim turnieju wielkoszlemowym. Andriejewa pewnie przebrnęła kwalifikacje, pokonując w finale rozstawioną z "jedynką" Camilę Osorio (84. WTA). Patrząc na poczynania 16-latki należy nawiązać do postaci Marii Szarapowej, która równie pewnie weszła do seniorskiej rywalizacji. Dość stwierdzić, że mając zaledwie 17 lat, utytułowana Rosjanka wygrała Wimbledon w 2004 roku, a jako 18-latka została liderką światowego rankingu.

Czechy kopalnią młodych talentów. Dwie nastolatki już są w TOP 100 rankingu

Nie należy również zapominać o nastolatkach z Czech, które zadebiutują w głównej drabince Roland Garros. Na pierwszy plan wysuwają się przede wszystkim 18-letnie Linda Noskova (50. WTA) i Linda Fruhvirtova (59. WTA). Druga z wymienionych zawodniczek zachwyciła podczas tegorocznego Australian Open, gdzie dotarła do czwartej rundy. We wrześniu ubiegłego roku wywalczyła z kolei pierwszy seniorski tytuł w turnieju rangi WTA. W decydującym meczu w Chennai pokonała wówczas Magdę Linette.

Noskova jest z kolei triumfatorką juniorskiego French Open z 2021 roku, a kilka miesięcy temu otarła się o pierwszy tytuł w rywalizacji seniorskiej. Początkiem stycznia dotarła do finału turnieju w Adelajdzie, pokonując po drodze między innymi Ons Jabeur (7. WTA). w decydującym starciu musiała ona uznać wyższość Aryny Sabalenki (2. WTA). Teraz, podobnie jak Fruhvirtova, po raz trzeci z rzędu wystąpi w głównej drabince seniorskiego szlema.

Uwagę przykuwa również Brenda Fruhvirtova (146. WTA). Młodsza z sióstr ma dopiero 16 lat, a Roland Garros będzie już jej drugim występem w seniorskim turnieju wielkoszlemowym. W styczniowym Australian Open udanie przebrnęła kwalifikacje, ale przegrała już mecz otwarcia w turnieju głównym. Podobny los czeka ją niestety w Paryżu, bowiem w pierwszej rundzie zmierzy się z jedną z faworytek, Jeleną Rybakiną (4. WTA).

Ostatnią Czeszką, która udanie rozpoczyna seniorską rywalizację, jest Sara Bejlek (182. WTA). Deblowa mistrzyni juniorskich zmagań w Paryżu z ubiegłego roku teraz przebrnęła kwalifikacje w seniorskim turnieju. Powtórzyła tym samym sukces z dwóch ostatnich turniejów wielkoszlemowych, które później kończyła na pierwszej rundzie.

