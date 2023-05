Roland Garros. O której gra Linette? Gdzie oglądać mecz z Fernandez? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Ostatnie miesiące nie należą do udanych dla Magdy Linette (21. WTA). Po genialnym występie w styczniowym Australian Open, podczas którego doszła aż do półfinału, bardzo szybko odpada z każdego kolejnego turnieju. Kilka dni temu zakończyła przygodę z WTA w Strasbourgu już w drugiej rundzie, kiedy poległa w starciu z Anastazją Pawluczenkową (424. WTA) 3:6, 2:6. Teraz będzie miała okazję pokazać się z lepszej strony w rozpoczynającym się Roland Garros.

Linette - Fernandez. Polka ma duże szanse awansować do II rundy Roland Garros

Linette w pierwszej rundzie francuskiego wydarzenia zmierzy się z Kanadyjką Leylah Fernandez (51. WTA). Ostatnie miesiące w wykonaniu 20-latki również nie należą do najlepszych. W ubiegłym tygodniu już w II rundzie WTA w Rabacie przegrała z niżej rozstawioną Peyton Stearns (69. WTA) 3:6, 6:2, 2:6 i odpadła z rywalizacji. Poznanianka miała do tej pory okazję spotkać się z Fernandez na korcie dwukrotnie. Po raz ostatni miało to miejsce w Charleston, gdzie w kwietniu 2022 roku 31-latka wygrała 3:6, 6:3, 6:4.

Poza Linette polscy kibice będą mogli zobaczyć w niedzielę również Magdalenę Fręch (87. WTA), która zmierzy się z Shuai Zhang (30. WTA). Chinka znajduje się na niechlubnej passie siedmiu porażek z rzędu, dlatego Polka będzie miała okazję, aby wykorzystać słabszą formę rywalki. Fręch powraca do rywalizacji po porażce w II rundzie WTA w Rzymie, gdzie poległa w konfrontacji z Madison Keys 3:6, 2:6.

O której gra Magda Linette dzisiaj? Gdzie oglądać mecz Linette - Fernandez? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Starcie Linette - Fernandez odbędzie się w niedzielę 28 maja. Będzie to drugi mecz sesji porannej, którą o godzinie 11 rozpocznie spotkanie Huberta Hurkacza (13. ATP) z Davidem Goffinem (113. ATP). Start prawdopodobnie około godziny 13:30. Oba starcia z udziałem Polaków będą dostępne na antenie Eurosportu 2.

Konfrontację Fręch - Zhang będzie natomiast można obejrzeć na antenie Eurosportu Extra w Playerze o godzinie 11. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.