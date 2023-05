Roland Garros 2023. O której gra Hurkacz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Hubert Hurkacz (13. ATP) nie zaprezentował się najlepiej w dotychczasowych turniejach na kortach ziemnych. Najlepiej poradził sobie w Monte Carlo, gdzie awansował do trzeciej rundy. W Madrycie zdołał wygrać tylko jedno spotkanie, a udział w zmaganiach w Estoril i Rzymie kończył już na pierwszej rundzie. Teraz Polaka czeka najważniejszy turniej na tej nawierzchni, czyli Roland Garros.

REKLAMA

Zobacz wideo Na czym polega fenomen Igi Świątek w Roland Garros

Hurkacz rozpocznie rywalizację w Roland Garros. Gdzie oglądać mecz dzisiaj?

Hurkacz ma bardzo dobre wspomnienia z paryskich kortów z poprzedniego sezonu. 26-latek dotarł wtedy do czwartej rundy, osiągając najlepszy wynik w karierze w tym turnieju. W pierwszych rundach pewnie pokonywał on kolejnych rywali, jednak został zatrzymany przez Caspera Ruuda (4. ATP). Norweg dotarł później do finału imprezy.

Hurkacz blisko wielkiego powrotu. "Ma to zaplanowane w kalendarzu"

Pierwszym rywalem Hurkacza w tegorocznym French Open będzie David Goffin (113. ATP). 32-letni Belg, kiedyś siódmy tenisista świata, obecnie nie prezentuje najlepszej formy. Świadczą o tym między innymi występy w tegorocznych turniejach na kortach ziemnych, które kończył na wczesnych etapach. Jedynym wyjątkiem był turniej Aix en Provence, w którym dotarł do półfinału. Tyle tylko, że zmagania te miały rangę Challengera.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Hurkacz rozegrał jak do tej pory dwa spotkania z Goffinem. Oba miały miejsce w poprzednim sezonie. W meczu otwarcia turnieju w Rzymie lepszy okazał się Belg, wygrywając w dwóch setach. Okazja na rewanż nadarzyła się bardzo szybko. Panowie spotkali się ponownie w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa i tym razem lepszy okazał się Polak, wygrywając 7:5, 6:2, 6:1.

Sceny po finale WTA w Strasbourgu. "Oddam całą nagrodę". Brawa dla rywalki Świątek [WIDEO]

Roland Garros. Hubert Hurkacz - David Goffin. O której dziś gra? Transmisja na żywo

Hubert Hurkacz i David Goffin zmierzą się w niedzielę 28 maja w meczu pierwszej rundy Rolanda Garrosa. Spotkanie to zaplanowano jako pierwsze w kolejności na korcie Simonne-Mathieu, więc rozpocznie się ono o godzinie 11:00. Transmisja na żywo będzie można obejrzeć w telewizji w Eurosporcie 2 oraz w internecie za pośrednictwem Eurosport Player. Zapraszamy do Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE, gdzie poprowadzona zostanie relacja na żywo z tego wydarzenia.