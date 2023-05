Wiemy o której godzinie mecze Polaków w Roland Garros. Mamy "polski kort"

W tegorocznej edycji Roland Garros Polskę reprezentować będzie czwórka singlistów. Trzy panie - Iga Świątek (1. WTA), Magda Linette (21. WTA) i Magdalena Fręch (87. WTA) oraz jeden przedstawiciel mężczyzn - Hubert Hurkacz (13. ATP). Trójkę z nich obejrzymy w akcji już pierwszego dnia imprezy głównej.

REKLAMA

Zobacz wideo Na czym polega fenomen Igi Świątek w Roland Garros

Polski kort Simonne-Mathieu. W niedzielę zagra na nim Hurkacz i Linette

Zmagania na korcie Simonne-Mathieu - trzecim co do ważności na Roland Garros - od godz. 11:00 zainauguruje Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie doświadczony Belg David Goffin (113. ATP). 32-latek to była siódma rakieta świata. W Paryżu maksymalnie dochodził do etapu ćwierćfinału. Natomiast Polak wygrywał tutaj maksymalnie trzy mecze. Tak też było w zeszłym roku. Wówczas w czterech setach wyeliminował go późniejszy finalista Casper Ruud.

Córka uratowała mu życie. Pił i cierpiał. Teraz triumfuje w Paryżu przy "Marsyliance"

Meczem Wrocławianina zainteresowana będzie Magda Linette. Nie tylko z uwagi na wsparcie swojego rodaka, ale również faktu, iż swój mecz rozegra po rywalizacji Hurkacza z Goffinem. Ich starcie może potrwać zarówno dwie godziny, jak i pięć, gdyż Polak w ostatnim czasie specjalizuje się w maratonach z licznymi tiebreakami. Natomiast półfinalista ostatniego Australian Open w pierwszej rundzie Roland Garros zmierzy się z Leylah Fernandez (51. WTA). Kanadyjka to finalistka US Open z 2021 roku, ale ostatni rok nie należał do zbyt udanych. To wciąż jednak młoda - 20-letnia - tenisistka z dużym potencjałem, więc Magda od pierwszego meczu musi wejść na wysokie obroty, a w ostatnim czasie było z tym różnie. W Madrycie, Rzymie oraz Strasbourgu odpadała po drugim meczu.

Sabalenka rzuca wyzwanie Świątek w Paryżu. Jest gotowa odebrać jej wszystko

O godz. 11:00 jako pierwsza na kort numer siedem wyjdzie również Magdalena Fręch (87. WTA). 25-latka w pierwszej rundzie imprezy zmierzy się z Chinką Shuai Zhang (30. WTA). Polka w Paryżu maksymalnie docierała do drugiej rundy. W turniejach wielkoszlemowych wygrała do tej pory trzy spotkania, z czego dwa podczas ubiegłorocznego Wimbledonu.

Liderka światowego rankingu oraz obrończyni tytułu Iga Świątek swój pierwszy mecz rozegra w poniedziałek lub we wtorek. Jej rywalką będzie Cristina Bucsa (67. WTA) z Hiszpanii.