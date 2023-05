Mocne słowa ojca Radwańskich. Stanął w obronie Świątek. "Może zrozumieją"

Iga Świątek (1. WTA) w poniedziałek rozpocznie walkę o obronę tytułu w wielkoszlemowych French Open. Polka w poprzednim tygodniu napędziła kibicom strachu, kreczując w ćwierćfinałowym meczu turnieju WTA 1000 w Rzymie z Jeleną Rybakiną (4. WTA). Polka w tie-breaku drugiej partii doznała urazu, który na szczęście nie okazał się poważny. Liderka światowego rankingu jest już w Paryżu i przygotowuje się do rywalizacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Na czym polega fenomen Igi Świątek w Roland Garros

Radwański wprost o kontuzjach w tenisie. "Łatwiej o uraz niż w walkach w klatce"

Do problemów zdrowotnych Świątek w ostatniej rozmowie z "Faktem" odniósł się Robert Radwański. Stwierdził on, że kontuzje to nieodłączny element każdej dyscypliny sportowej. - Może ludzie w końcu zrozumieją, jak bardzo urazowy jest ten sport. Ludziom się wydaje, że to takie łatwe i przyjemne. Panie sobie po korcie biegają, piłeczka lata. A czasem jest tak, że na korcie obie rywalki grają na środkach przeciwbólowych - stwierdził wprost.

- Ludziom się wydaje, że skoro to sport bezkontaktowy, to trudniej w nim o kontuzje. A jest dokładnie na odwrót. W tenisie łatwiej o uraz niż w walkach w klatce - dodał.

Jej zaginięciem żył cały świat. "Jest bezpieczna"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Radwański doskonale wie, z czym wiąże się zawodowa gra w tenisa. Mężczyzna przez wiele lat trenował córki Agnieszkę i Urszulę, które miały pecha do kontuzji. Pierwsza z nich, była wiceliderka rankingu WTA, z powodu problemów zdrowotnych była zmuszona zakończyć karierę już w wieku 29 lat. Młodsza z sióstr już w wieku 20 lat musiała z kolei przejść operację kręgosłupa.

Curenko ma jedno do powiedzenia o rosyjskich zawodnikach. Jaśniej się nie da

W tegorocznej rywalizacji na kortach Rolanda Garrosa zaprezentuje się czworo polskich singlistów. Oprócz broniącej tytułu Świątek w Paryżu zagrają również Magda Linette (21. WTA), Magdalena Fręch (87. WTA) oraz Hubert Hurkacz (13. WTA).