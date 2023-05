Organizatorzy Roland Garros usunęli post o Idze Świątek. Za późno. Ależ wpadka

Iga Świątek (1. WTA) w turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie awansowała do ćwierćfinału. Polka była jedną z głównych faworytek do zwycięstwa, ale w meczu o półfinał z Jeleną Rybakiną (4 WTA) doznała urazu i musiała skreczować. Były nawet obawy, czy zawodniczka będzie w stanie wystąpić w Roland Garrosie, ale ostatecznie Polka jest gotowa do gry.

Iga Świątek w Paryżu czuje się znakomicie. To właśnie we French Open wygrała dwa ze swoich trzech turniejów wielkoszlemowych. Najpierw triumfowała w 2020 roku, a potem rok temu (była też najlepsza w ubiegłorocznej edycji US Open). O jej sukcesach w Paryżu pamiętają też oczywiście organizatorzy Rolanda Garrosa, którzy opublikowali w internecie nagranie z treningu Igi Świątek i podpisem, że Polka wróciła na swoją ziemię. Problem jednak w tym, że popełnili mega wpadkę, bo przedstawili naszą tenisistkę jako mężczyznę. Użyli bowiem przy naszej zawodniczce... męskiego zaimka dzierżawczego "his".

Internauci nie mieli litości i błyskawicznie wytknęli ten błąd. Post zniknął z mediów społecznościowych, a po kilku minutach został opublikowany drugi raz. Tym razem już bez błędu.

Roland Garros to drugi wielkoszlemowy turniej w tym roku. W Australian Open wygrała Białorusinka Aryna Sabalenka. Na razie trwają kwalifikacje do Rolanda Garrosa (odpadła z nich we wtorek Polka Maja Chwalińska, która przegrała z Rosjanką Marią Timofeevą 6:1, 2:6, 1:6), a początek turnieju głównego w poniedziałek 29 maja.