Iga Świątek zachwyca. Francuzi nie szczędzą pochwał. "Imponująca"

Iga Świątek w niedawno zakończonym turnieju WTA 1000 w Rzymie doszła do ćwierćfinału. Polka była jedną z głównych faworytek do końcowego zwycięstwa. Jednak w meczu z Jeleną Rybakiną doznała urazu, przez który musiała skreczować. Od razu pojawiły się wątpliwości, czy nie wpłynie to na jej start w Roland Garros, gdzie ma bronić tytułu.

Zobacz wideo Na czym polega fenomen Igi Świątek w Roland Garros

Francuzi zachwycają się Świątek. Pokazali zdjęcia z treningu

W kolejnych dniach tenisistka uspokoiła kibiców, pisząc w mediach społecznościowych, że rezerwuje bilety do Paryża. Świątek podzieliła się też zdjęciem, na którym widać, że normalnie trenuje. Według dziennikarza Mateusza Ligęzy ostateczna decyzja o starcie Igi w Roland Garros ma zapaść po badaniach w czwartek 24 maja, ale kibice polskiej tenisistki chyba mogą być dobrej myśli.

Dlaczego? Dzięki fotografiom, które opublikował francuski portal So Tennis w mediach społecznościowych. Na zdjęciach widać normalnie trenującą Igę Świątek, a z informacji przekazanej przez portal wynika, że nie były to lekkie ćwiczenia.

"Tymczasem w ciszy kortu Suzanne-Lenglen, Iga Świątek ciężko trenowała. Intensywność pierwszej rakiety świata jest imponująca jak zawsze" - czytamy we wpisie.

Niecałą godzinę później wideo z treningu w swoich mediach społecznościowych opublikował też oficjalny profil turnieju Roland Garros. "Wróciła na swoją ziemię!" - napisali organizatorzy.

Roland Garros zaczyna się niedługo. Pomogą Świątek z terminarzem?

Turniej we Francji rozpocznie się już w niedzielę 28 maja. Jednak jest możliwe, że terminarz zostanie dostosowany tak, żeby Iga Świątek rozpoczęła turniej najpóźniej jak to możliwe. Jej mecz mógłby odbyć się np. dopiero we wtorek, czyli Polka wciąż miałaby prawie tydzień do swojego spotkania. Iga Świątek we Francji będzie bronić tytułu.

Niespodzianka w Roland Garros. Pogromca światowego lidera odpadł w eliminacjach

Jednak organizatorzy mają jeszcze inne zmartwienia dotyczące ustalania terminarza. Ostatnio spadła na nich krytyka, bo według kibiców nie wynieśli lekcji z ostatnich turniejów w Rzymie i w Madrycie. Początki sesji nocnych Roland Garros zaplanowano dopiero na godzinę 20:30. Zarówno według kibiców jak i zawodników są to godziny po prostu zbyt późne, które sprawiają, że mecze kończą się późną nocą.